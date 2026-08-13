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    Маршрутный автобус загорелся в Степногорске

    В Степногорске произошло возгорание маршрутного автобуса с газовым оборудованием внутри, передает агентство Kazinform со ссылкой на ДЧС Акмолинской области.

    Маршрутный автобус загорелся в Степногорске
    Кадр из видео

    Очевидцы рассказали о том, что все произошло стремительно. Из салона самостоятельно эвакуировались 10 человек.

    Огонь быстро распространился по салону автобуса. Ситуацию осложняло наличие газобаллонного оборудования внутри транспорта.

    — Прибывшие на место спасатели охладили газобаллонное оборудование и оперативно ликвидировали возгорание, предотвратив возможное развитие опасной ситуации. Жертв и пострадавших нет, — рассказалит в ДЧС Акмолинской области.

    Спасатели напомнили о необходимости соблюдать меры пожарной безопасности.

    Ранее сообщалось, что автобус с 37 пассажирами загорелся в Западно-Казахстанской области. Он следовал по маршруту Уральск — Каратобе. Видео с горящим транспортом распространилось в социальных сетях.

    Степногорск ДЧС Пожар Регионы Казахстана Автобус Эвакуация Происшествия Акмолинская область
    Зарина Жакупова
    Зарина Жакупова
    Автор