Маршрутный автобус загорелся в Степногорске
В Степногорске произошло возгорание маршрутного автобуса с газовым оборудованием внутри, передает агентство Kazinform со ссылкой на ДЧС Акмолинской области.
Очевидцы рассказали о том, что все произошло стремительно. Из салона самостоятельно эвакуировались 10 человек.
Огонь быстро распространился по салону автобуса. Ситуацию осложняло наличие газобаллонного оборудования внутри транспорта.
— Прибывшие на место спасатели охладили газобаллонное оборудование и оперативно ликвидировали возгорание, предотвратив возможное развитие опасной ситуации. Жертв и пострадавших нет, — рассказалит в ДЧС Акмолинской области.
Спасатели напомнили о необходимости соблюдать меры пожарной безопасности.
Ранее сообщалось, что автобус с 37 пассажирами загорелся в Западно-Казахстанской области. Он следовал по маршруту Уральск — Каратобе. Видео с горящим транспортом распространилось в социальных сетях.