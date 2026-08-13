Маршрутный автобус загорелся в Степногорске

В Степногорске произошло возгорание маршрутного автобуса с газовым оборудованием внутри, передает агентство Kazinform со ссылкой на ДЧС Акмолинской области.

Очевидцы рассказали о том, что все произошло стремительно. Из салона самостоятельно эвакуировались 10 человек.

Огонь быстро распространился по салону автобуса. Ситуацию осложняло наличие газобаллонного оборудования внутри транспорта.

— Прибывшие на место спасатели охладили газобаллонное оборудование и оперативно ликвидировали возгорание, предотвратив возможное развитие опасной ситуации. Жертв и пострадавших нет, — рассказалит в ДЧС Акмолинской области.

Спасатели напомнили о необходимости соблюдать меры пожарной безопасности.

Ранее сообщалось, что автобус с 37 пассажирами загорелся в Западно-Казахстанской области. Он следовал по маршруту Уральск — Каратобе. Видео с горящим транспортом распространилось в социальных сетях.