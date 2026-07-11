Маршруты автобусов в Астане изменили на время фестиваля BaiQymyz-2026

11–12 июля в Астане проходит международный гастрофестиваль BaiQymyz-2026, в связи с этим временно изменены схемы движения автобусных маршрутов №18, №37 и №303, а также продлено время их работы, передает Kazinform со ссылкой на столичный акимат.

До 13 июля автобусные маршруты № 18, № 37 и № 303 временно изменены и в этот период будут курсировать до ипподрома «Казанат», где проходит фестиваль.

Также 11 и 12 июля время работы указанных маршрутов продлено до 23:00.

— Во избежание дорожных заторов организаторы рекомендуют гостям фестиваля по возможности добираться на общественном транспорте вместо личных автомобилей. Для входа на фестиваль необходимо приобрести билет на один или два дня. При этом для пенсионеров и детей до 16 лет вход на фестиваль BaiQymyz-2026 бесплатный, — сообщили в акимате Астаны.

Ранее сообщалось, как добраться до ипподрома «Қазанат» во время BaiQymyz-2026.