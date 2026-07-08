Как добраться до ипподрома «Қазанат» во время BaiQymyz-2026, рассказали в Астане

В Астане на время проведения международного гастрофестиваля BaiQymyz-2026 изменят схемы движения некоторых автобусных маршрутов. Об этом сообщили в акимате столицы, передает Kazinform.

Фестиваль пройдет 11–12 июля на ипподроме «Қазанат». Для удобства жителей и гостей города организаторы рекомендуют воспользоваться общественным транспортом и по возможности отказаться от поездок на личных автомобилях.

Фото: акимат Астаны

С 7 по 13 июля будут временно изменены схемы движения автобусных маршрутов №18, №37 и №303. В этот период автобусы будут заезжать непосредственно к ипподрому «Қазанат», где состоятся основные мероприятия фестиваля.

Фото: акимат Астаны

Кроме того, 11 и 12 июля, в дни проведения BaiQymyz-2026, указанные маршруты будут работать в продленном режиме — до 23:00.

Фото: акимат Астаны

В программе фестиваля — дегустация различных видов кумыса, международный конкурс «Лучший кумыс», выставка национальных пород лошадей, ярмарка народных ремесел, концерты с участием звезд казахстанской эстрады, соревнования по национальным и современным видам спорта, а также другие этнокультурные мероприятия.