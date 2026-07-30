Маршруты автобусов изменятся в Алматинской области из-за ремонта моста

С 31 июля по 25 августа в связи с ремонтом моста на автомобильной дороге республиканского значения Алматы – Тонкерис – Байсерке – Междуреченск временно изменятся схемы движения автобусных маршрутов №233, №303 и №306, передает корреспондент агентства Kazinform.

Как сообщили в транспортном холдинге, изменения связаны с ремонтными работами, которые проводит НК «КазАвтоЖол», а также с временным ограничением движения автотранспорта на мосту, расположенном на 19-м километре автодороги.

На период проведения работ автобусы будут следовать по измененному маршруту.

Маршруты №233, №303 и №306:

* в северном направлении: улица Жансугурова – разворот на транспортной развязке на трассу Алматы – Хоргос (в западном направлении) – далее разворот на Капчагайскую трассу (в северном направлении) – разворот на трассу Междуреченское – Новоалексеевка – далее по утвержденной схеме;

* в обратном направлении: трасса Междуреченское – Новоалексеевка (в восточном направлении) – разворот на Капчагайскую трассу (в южном направлении) – разворот на трассу Алматы – Хоргос (в восточном направлении) – разворот на улицу Жансугурова (в южном направлении) – далее по утвержденной схеме.

Пассажиров просят заранее учитывать временные изменения при планировании поездок и выбирать маршруты с учетом введенных ограничений.

Ранее сообщалось, что на участке автодороги республиканского значения «Алматы – Тонкерис – Байсерке – Междуреченск» временно ограничили движение транспорта в связи с ремонтом моста.