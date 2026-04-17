    01:00, 17 Апрель 2026 | GMT +5

    Маршрут раздора: перевозчик проиграл апелляцию в Костанайской области

    Суд в Костанае оставил без изменений решение по спору вокруг автобусного маршрута № 120. Апелляционная жалоба перевозчика и ходатайство прокурора отклонены, передает корреспондент агентства Kazinform.

    автобус Костанай
    Фото: Дарья Аверченко/Kazinform

    Судебная коллегия по гражданским делам Костанайского областного суда рассмотрела апелляционную жалобу индивидуального предпринимателя Александра Брунера к аппарату акима Костаная.

    Предприниматель оспаривал решение о корректировке схемы движения и сокращении интервала маршрута № 120, который соединяет Костанай и Рудный.

    Ранее специализированный межрайонный экономический суд отказал в удовлетворении иска. Не согласившись с этим, представитель истца подал апелляцию, а прокурор внес ходатайство об отмене решения.

    Однако апелляционная инстанция не нашла оснований для пересмотра дела. Коллегия указала, что условия договора между перевозчиком и акиматом допускают изменение схемы и расписания движения при уведомлении за 10 дней.

    Суд установил, что акимат действовал в рамках заключенного договора и своевременно уведомил перевозчика об изменениях.

    Доводы о нарушении прав пассажиров и убыточности маршрута подтверждения не нашли. Также суд отметил, что перевозчик вправе расторгнуть договор в установленном порядке, если условия его не устраивают.

    В итоге решение суда первой инстанции оставлено без изменения, а апелляционная жалоба и ходатайство прокурора — без удовлетворения.

    Напомним, в январе 2026 года экономический суд не удовлетворил иск перевозчика в отношении акимата Костаная.

    Почему возник конфликт между сторонами, Kazinform подробнее рассказывал здесь.

    Дарья Аверченко
