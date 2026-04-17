Маршрут раздора: перевозчик проиграл апелляцию в Костанайской области
Суд в Костанае оставил без изменений решение по спору вокруг автобусного маршрута № 120. Апелляционная жалоба перевозчика и ходатайство прокурора отклонены, передает корреспондент агентства Kazinform.
Судебная коллегия по гражданским делам Костанайского областного суда рассмотрела апелляционную жалобу индивидуального предпринимателя Александра Брунера к аппарату акима Костаная.
Предприниматель оспаривал решение о корректировке схемы движения и сокращении интервала маршрута № 120, который соединяет Костанай и Рудный.
Ранее специализированный межрайонный экономический суд отказал в удовлетворении иска. Не согласившись с этим, представитель истца подал апелляцию, а прокурор внес ходатайство об отмене решения.
Однако апелляционная инстанция не нашла оснований для пересмотра дела. Коллегия указала, что условия договора между перевозчиком и акиматом допускают изменение схемы и расписания движения при уведомлении за 10 дней.
Суд установил, что акимат действовал в рамках заключенного договора и своевременно уведомил перевозчика об изменениях.
Доводы о нарушении прав пассажиров и убыточности маршрута подтверждения не нашли. Также суд отметил, что перевозчик вправе расторгнуть договор в установленном порядке, если условия его не устраивают.
В итоге решение суда первой инстанции оставлено без изменения, а апелляционная жалоба и ходатайство прокурора — без удовлетворения.
Напомним, в январе 2026 года экономический суд не удовлетворил иск перевозчика в отношении акимата Костаная.
