Маршрут раздора: перевозчик проиграл апелляцию в Костанайской области

Судебная коллегия по гражданским делам Костанайского областного суда рассмотрела апелляционную жалобу индивидуального предпринимателя Александра Брунера к аппарату акима Костаная.

Предприниматель оспаривал решение о корректировке схемы движения и сокращении интервала маршрута № 120, который соединяет Костанай и Рудный.

Ранее специализированный межрайонный экономический суд отказал в удовлетворении иска. Не согласившись с этим, представитель истца подал апелляцию, а прокурор внес ходатайство об отмене решения.

Однако апелляционная инстанция не нашла оснований для пересмотра дела. Коллегия указала, что условия договора между перевозчиком и акиматом допускают изменение схемы и расписания движения при уведомлении за 10 дней.

Суд установил, что акимат действовал в рамках заключенного договора и своевременно уведомил перевозчика об изменениях.

Доводы о нарушении прав пассажиров и убыточности маршрута подтверждения не нашли. Также суд отметил, что перевозчик вправе расторгнуть договор в установленном порядке, если условия его не устраивают.

В итоге решение суда первой инстанции оставлено без изменения, а апелляционная жалоба и ходатайство прокурора — без удовлетворения.

Напомним, в январе 2026 года экономический суд не удовлетворил иск перевозчика в отношении акимата Костаная.

