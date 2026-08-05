Маршрут движения судов через Ормузский пролив согласовали Иран и Оман

Иран согласовал с Оманом маршрут, который позволит судам проходить через Ормузский пролив, передает Kazinform со ссылкой на Euronews .

— Географические координаты маршрута, предложенного обеими сторонами, уже согласованы. Если третьи стороны не будут препятствовать процессу, совместное заявление двух стран, содержащее основные достигнутые договорённости, также находится на завершающей стадии согласования и подготовки, — заявил представитель министерства иностранных дел Ирана Эсмаил Багхаи, по данным иранских государственных СМИ.

По его словам, переговоры с Оманом были «профессиональными» и «движутся вперед», однако он предупредил, что безопасный проход не может быть гарантирован всем судам, пересекающим пролив.

Ормузский пролив является одним из важнейших морских транспортных коридоров мира. Через него проходит около четверти мировых морских поставок нефти, значительная часть торговли сжиженным природным газом, а также примерно треть мирового экспорта карбамида.

Ранее сообщалось о том, что предварительные данные за апрель 2026 года свидетельствуют о значительном сокращении экспорта из стран, зависящих от Ормузского пролива. Совокупный объем поставок по 12 ключевым видам продукции снизился на 54% по сравнению с апрелем прошлого года.