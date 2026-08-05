Экспорт через Ормузский пролив по ключевым товарам упал на 54%

Нарушения судоходства в Ормузском проливе привели к серьезным перебоям в поставках энергоносителей, удобрений и промышленного сырья, говорится в новом аналитическом обзоре Международного торгового центра. Несмотря на то, что страны-импортеры начали искать альтернативных поставщиков, полностью компенсировать потери пока не удалось, передает Kazinform со ссылкой на службу новостей ООН.

По данным МТЦ, с конца февраля сокращение коммерческого судоходства через Ормузский пролив, а также рост транспортных и страховых расходов оказали влияние на торговые потоки далеко за пределами региона Персидского залива. Хотя предпринимаются усилия по восстановлению регулярного судоходства, интенсивность движения остается значительно ниже обычного уровня.

Экспорт резко сократился

Ормузский пролив является одним из важнейших морских транспортных коридоров мира. Через него проходит около четверти мировых морских поставок нефти, значительная часть торговли сжиженным природным газом, а также примерно треть мирового экспорта карбамида.

Предварительные данные за апрель 2026 года свидетельствуют о значительном сокращении экспорта из стран, зависящих от Ормузского пролива. Совокупный объем поставок по 12 ключевым видам продукции снизился на 54% по сравнению с апрелем прошлого года. Наиболее резкое падение зафиксировано в экспорте сжиженного природного газа (на 95%), карбамида (83%), метанола (80%), и аммиака (75%).

Крупнейшие абсолютные потери пришлись на энергетический сектор. Экспорт сырой нефти сократился на 28 миллионов тонн, нефтепродуктов — на 7,3 миллиона тонн, СПГ — на 5,5 миллиона тонн. Эксперты отмечают, что перебои затронули не только энергетику, но и поставки удобрений, химической продукции, пластмасс и алюминия, нарушив работу широкого круга отраслей и производственных цепочек.

Импортеры ищут новых поставщиков

Степень воздействия кризиса оказалась различной для разных стран. Она зависела от уровня прежней зависимости от поставщиков региона, наличия запасов, внутреннего спроса и возможности быстро переориентировать импорт.

Поставки из альтернативных источников увеличились по 10 из 12 исследованных товарных категорий. Наиболее значительный прирост поставок сжиженного бутана и сжиженного природного газа обеспечили США, а Китай стал важным дополнительным поставщиком полимеров этилена и пропилена.

Однако полностью компенсировать сокращение импорта из стран, зависящих от Ормузского пролива, удалось лишь по двум видам продукции — аммиаку и полипропилену.

По данным МТЦ, это свидетельствует о том, что процесс переориентации торговли уже начался, но в апреле еще не смог полностью заменить нарушенные поставки. Некоторые страны, вероятно, были вынуждены использовать накопленные запасы, стратегические резервы, наращивать собственное производство или сокращать потребление.

Наиболее уязвимые страны

Особенно заметными последствия оказались для государств, исторически зависевших от поставок через Ормузский пролив. Так, Япония, которая ранее получала 91% импортируемой сырой нефти из стран региона, зафиксировала снижение общего объема импорта нефти на 64%.

Импорт в Республике Корея сократился на 23% (при зависимости в 62%), а в Малайзии — на 41%(при зависимости в 53%).

В то же время Таиланд увеличил импорт нефти на 62%, поскольку нефтеперерабатывающие компании смогли оперативно привлечь дополнительные поставки из альтернативных источников.

Последствия могут быть длительными

В МТЦ предупреждают, что экономические последствия кризиса могут проявляться еще длительное время даже после восстановления нормального судоходства. По оценке организации, сохраняются риски, связанные с задержками поставок, истощением запасов, нарушением графиков перевозок, а также высокими транспортными и страховыми расходами.

При этом последние события свидетельствуют о том, что сроки полной нормализации остаются неопределенными.

Ранее Трамп допустил скорое открытие Ормузского пролива.