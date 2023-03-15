Марокко в шестой раз подало заявку на проведение ЧМ по футболу

АММАН. КАЗИНФОРМ – Марокко присоединилось к совместной заявке Испании и Португалии на проведение чемпионата мира по футболу в 2030 году, сместив Украину, которая подавала заявку в октябре прошлого года, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Morocco World News.

«Королевство Марокко приняло решение вместе с Испанией и Португалией подать совместную заявку на проведение чемпионата мира по футболу 2030 года», - сообщается в заявлении короля Марокко Мухаммеда IV.

Оно было озвучено марокканским министром спорта Чакибом Бенмуссой на заседании Африканской конфедерации футбола (CAF) в Руанде во вторник.

«Эта беспрецедентная в истории футбола заявка объединит Африку и Европу, северное и южное Средиземноморье, Африку, арабский мир и европейское Средиземноморье. Это также выявит лучшее во всех нас — по сути, сочетание гениальности, творчества, опыта и средств», - подчеркивается в заявлении.

Это шестая попытка Марокко провести чемпионат мира по футболу. Североафриканская страна участвовала в розыгрыше каждый раз с 1994 года.

Марокко пообещало принять участие в заявке на ЧМ-2030 более четырех лет назад, проиграв голосование за чемпионат 2026 года. Тогда страна не смогла выделить необходимую сумму в 16 миллиардов долларов США на всю инфраструктуру. Теперь же в совместной заявке с Испанией и Португалией марокканцы потратят меньше средств.

Испания и Португалия в октябре прошлого года включили в заявку на турнир Украину, что было поддержано УЕФА. Однако теперь Марокко заменит Украину в заявке. Предполагается, что это связано с тем, что украинская футбольная федерация была вовлечена в коррупционный скандал. Это также подтверждают украинские СМИ.

Ранее сообщалось, что Марокко вело переговоры со странами Пиренейского полуострова, но официально не было включено в заявку.

Марокко по-прежнему надеется, что триумф национальной сборной на чемпионате мира 2022 года поможет стране выиграть заявку. В прошлом году сборная страны вышла в полуфинал чемпионата мира по футболу в Катаре, став первой африканской командой, достигшей такой ступени, и зарекомендовавшей себя как сильный игрок мирового футбола.

Как ожидается, заявка Испании, Португалии и Марокко столкнется с жесткой конкуренцией, учитывая то, что Аргентина, Чили, Парагвай и Уругвай подготовили собственную совместную заявку, приуроченную к 100-летию турнира. Так, Уругвай принимал первый в истории чемпионат мира в 1930 году.

Саудовская Аравия, Египет и Греция также готовят собственную совместную заявку. Как сообщает Politico, Эр-Рияд готов даже построить за свой счет футбольные стадионы в Греции и Египте, требуя в обмен поведение 75% матчей на стадионах Саудовской Аравии.

Принимающие страны проведения ЧМ-2030 будут выбраны на 74-м конгрессе ФИФА в 2024 году путем голосования 211 членов организации.