Марокко и Казахстан подписали соглашение об исламском сотрудничестве

14 Декабря 2022, 13:20

РАБАТ. КАЗИНФОРМ - Министерство по делам Хабуса и Ислама и Духовное управление мусульман Казахстана подписали в понедельник в Рабате соглашение об исламском сотрудничестве по обмену опытом в различных аспектах религиозной сферы, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Moroccan News Agency.

Соглашение подписали министр по делам Хабуса и Ислама Королевства Марокко Ахмед Тауфик и председатель Духовного управления мусульман Казахстана Наурызбай кажы Таганулы. Оно предусматривает обмен приглашениями для участия в исламских семинарах и конференциях, а также информацией и идеями по искоренению экстремистской идеологии.

Также в рамках соглашения будет происходить обмен опытом по организации паломничества и повышению осведомленности паломников из обеих стран, обмен опытом в области строительства мечетей и реставрации исламских зданий. Марокканская сторона приглашает казахстанских улемов и чтецов Священного Корана принять участие в Хасанских собраниях. Речь также идет о приглашении казахстанских чтецов Священного Корана принять участие в Международной премии имени Мохаммеда VI за заучивание, пение, декламацию и толкование Священного Корана, а также Королевство поделится своим опытом с казахстанской стороны по подготовке имамов.

Этот документ включает обмен информацией между двумя сторонами для продвижения умеренного и справедливого ислама, сказал господин Тауфик журналистам, подчеркнув важность иммунизации мусульман от всех деструктивных идей, включая идеи такфира и терроризма.

Наурызбай кажы назвал подписание данного соглашения «историческим моментом», которое будет способствовать дальнейшему укреплению отношений между Марокко и Казахстаном во всех сферах, включая религиозную, и это, благодаря усилиям Президента Казахстана Касым-Жомарт Токаева и Его Величества Короля Мохаммеда VI, Амира Аль Муминина.