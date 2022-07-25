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Мародеров с поличным задержали на кладбище в Костанайской области
25 Июля 2022 22:48

Мародеров с поличным задержали на кладбище в Костанайской области

КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ - В селе Октябрьское Костанайского района Костанайской области двое мужчин пытались украсть металлические оградки с могил, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как оказалось, жители села сразу вычислили мародеров и вызвали стражей порядка. Благодаря чему воров удалось задержать «по горячим следам».

«Полицейскими отдела полиции Костанайского района задержаны «по горячим следам» двое подозреваемых в краже металлических оградок с кладбища. 23 июля в селе Октябрьское двое мужчин похитили 17 оградок с могил и пытались на автомашине «Газель» вывезти», - сообщили в департаменте полиции Костанайской области.

По данному факту начато уголовное дело по статье 188 УК РК.

Ранее сообщалось, что случай с вандализмом и мародерством произошел на кладбище в Уштобе. Был задержан 34-летний житель города Уштобе, страдающий психическим расстройством. Тогда было повреждено и разрушено 14 мест захоронений, на которых вырваны металлические оградки, разломаны деревянные и железные кресты, разбросаны надгробные надписи и памятные венки.



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Автор:
Корреспондент
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