Задержан подозреваемый в вандализме на кладбище в Уштобе

УШТОБЕ. КАЗИНФОРМ - Полицейские задержали подозреваемого в вандализме на кладбище в Уштобе, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

В разрушении мест захоронений подозревается 34-летний житель города Уштобе, страдающий психическим расстройством. Причастность задержанного к уголовному правонарушению подтверждается свидетельскими показаниями и результатами экспертиз.

Установлено, что осквернение захоронений произошло 16 января. Повреждено и разрушено 14 мест захоронений, на которых вырваны металлические оградки, разломаны деревянные и железные кресты, разбросаны надгробные надписи и памятные венки. Оскверненные захоронения расположены на краю кладбища.

Родственники усопших поставлены в известность. Фактов краж не выявлено.

Досудебное расследование, предусмотренное статьей 294 УК РК «Вандализм», продолжается сотрудниками полиции Каратальского района.

С учетом психического состояния подогреваемый госпитализирован в областной психоневрологический диспансер.

Следственные мероприятия по факту находятся на особом контроле департамента полиции Алматинской области.

Напомним, 29 января т.г. Глава государства Касым-Жомарт Токаев поручил министру внутренних дел Ерлану Тургумбаеву разыскать вандалов, осквернивших православное кладбище в Уштобе.