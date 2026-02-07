Маркировка моторных масел в Казахстане: как работать бизнесу

Департаментом нефтегазохимии и технического регулирования проведена работа по реализации пилотного проекта, разработке необходимых правовых актов по введению маркировки.

В соответствии с приказом министра торговли и интеграции от 27 сентября 2024 года № № 343-НҚ с изменениями от 22 ноября 2025 года № 330-НҚ, маркировке подлежат моторные масла, классифицируемые по следующим кодам ТН ВЭД: 2710198200, 3403191000, 3403199000, 3403990000.

Приказом министра энергетики Республики Казахстан утверждены Правила маркировки и прослеживаемости моторных масел, которые размещены на сайте.

Для продолжения законной деятельности всем участникам оборота моторных масел необходимо зарегистрироваться в Информационной системе маркировки и прослеживаемости товаров (ИС МПТ) на портале tanba.markirovka.kz.

Маркировка товаров – это механизм цифровой идентификации и прослеживаемости товаров на всех этапах оборота: от производства или импорта до продажи конечному потребителю. В рамках маркировки на каждую единицу продукции наносится уникальный код Data Matrix – двумерный штрихкод в виде черно-белого квадратного изображения. В нем зашифрована информация о товаре, производителе, дате выпуска и статусе продукции, что позволяет подтвердить ее подлинность и легальность.

Внедрение цифровой маркировки с нанесением кода Data Matrix на каждую единицу товара направлено на защиту рынка от контрафактной продукции, обеспечение добросовестной конкуренции и повышение прозрачности процессов торговли.

Более подробная информация о маркировке на сайте Единого оператора маркировки и прослеживаемости товаров tanba.telecom.kz.

По всем техническим вопросам и для получения консультаций по работе в системе ИС МПТ можно обратиться в контакт-центр по бесплатной горячей линии 8 800 080 65 65. Задать свои вопросы также можно через WhatsApp: +7 700 198 8757, Telegram: +7 708 825 32 72, электронную почту mark@ismet.kz.