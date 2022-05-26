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Марки и маркированные конверты к юбилейным датам выпустит Казпочта
26 Мая 2022 14:12

Марки и маркированные конверты к юбилейным датам выпустит Казпочта

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Национальный оператор почтовой связи РК в текущем году планирует выпуски почтовых марок серии «Памятные и юбилейные даты», посвященных празднованию 150-летия Ахмета Байтурсынова и 125-летию Мухтара Ауэзова, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу АО «Казпочта».

В рамках серии «Памятные и юбилейные даты» Казпочта также намерена выпустить марки, приуроченные к 30-летию вступления Казахстана в международные организации, такие как ООН, ЮНЕСКО, Совещание по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА) и 10-летию присоединения Казахстана к Конвенции по сохранению нематериального наследия.

Казпочта также выпустит почтовые марки в честь 30-летия Вооруженных сил Казахстана и 50-летия высокогорного спортивного комплекса Медео, а в рамках 30-летия установления дипломатических отношений с Российской Федерацией запланирован памятный выпуск маркированного конверта, маркированной карточки и почтовой марки.

В текущем году, являясь страной-участницей Евразийского экономического союза, Республика Казахстан присоединится к международному выпуску почтовых марок, посвященных 10-летию Евразийской экономической комиссии.

Вместе с тем, запланированы выпуски почтовых марок серии «Спорт», посвященных XXIV Зимним Олимпийским играм, XIII Паралимпийским зимним играм, Чемпионату мира по футболу 2022. В рамках серии «Политика государства» будет выпущена почтовая марка на тему «Благотворительность».


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