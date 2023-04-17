Маркетплейс Jingdong Mall станет доступным для казахстанских производителей

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Маркетплейс Jingdong Mall заинтересован в дальнейшем сотрудничестве по поставкам казахстанских товаров на рынок Китая, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Министерства торговли и интеграции РК.

В Алматы состоялась встреча вице-министра торговли и интеграции РК Кайрата Торебаева с председателем Совета директоров ТОО «Китайская корпорация Синьсин» господином Чжань Цзянь.

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«Стороны обсудили взаимодействие в выводе казахстанской продукции на крупнейшие маркетплейсы Китая, в частности на электронную платформу JD.com. Китайские партнеры, ознакомившись с представленными образцами продуктов питания, заинтересовались в дальнейшем сотрудничестве по поставкам казахстанских товаров на рынок Китая, определили возможности продвижения казахстанской продукции в Китай через платформу JD.com, используя богатый опыт компании Синьсин в маркетинге, а также реализации и обслуживании ведущих компаний мира на рынке Китая», - сообщили в пресс-службе ведомства.

В ходе переговоров глава ТОО «Китайская корпорация Синьсин» отметил заинтересованность компании в сотрудничестве в сфере здравоохранения, в том числе в поставках медицинского оборудования и препаратов в медицинские учреждения Казахстана, обмене опытом обучения медицинских кадров.