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Марихуану и 870 наркокустов изъяли в Туркестанской области

Редактор:  
Алла Серикбаева
10 Сентября 2022, 20:44
Марихуану и 870 наркокустов изъяли в Туркестанской области

ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ - В рамках оперативно-профилактического мероприятия «Карасора-2022» сотрудниками департамента по противодействию наркопреступности МВД РК совместно с Комитетом национальной безопасности РК, спецотрядом «Беркут» Национальной гвардии и полицейскими выявлен очередной наркопосев в Туркестанской области. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на областной департамент полиции.

Во время воздушного облета на поле возле села Босага Отырарского района оперативники обнаружили посев наркосодержащих растений, похожих на коноплю.

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При обыске стражи порядка изъяли 850 кустов наркосодержащего растения, 20 кустов скошенных растений и 5 пластмассовых емкостей с содержимым наркотического вещества, похожего на марихуану.

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Данный факт зарегистрировали по ст. 300 ч. 2 УК РК «Незаконное культивирование запрещенных к возделыванию растений, содержащих наркотические вещества». Изъятые вещественные доказательства направили на экспертизу. Согласно заключению, общий вес «высушенной марихуаны» составил более 15 кг.

В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции установили двух подозреваемых, жителей Кызылординской области, один из которых ранее судим.

По данному факту проводится досудебное расследование. Подозреваемые арестованы. Следствием выясняется, с какой целью они выращивали и хранили наркотические средства.

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Туркестанская область   Борьба с наркотиками  
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