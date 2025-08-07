Маргулан Баймухан назначен послом в Таиланде, Постоянным представителем РК при ЭСКАТО

Также Маргулан Баймухан назначен Постоянным представителем Республики Казахстан при Экономической и социальной комиссии ООН для Азии и Тихого океана (ЭСКАТО).

Маргулан Баймухан родился 6 сентября 1974 года в Алматинской области. Окончил Дипломатическую Академию, Польский Институт Международных Отношений, Варшава, Польша (2009-2010); Краковский Экономический Университет, Краков, Польша (2011); Ванкуверский Университет, Британская Колумбия, Канада (2015); Хертфордширский Университет, Хертфордшир, Великобритания (2016).

Трудовой стаж:

1996-1997 гг. - менеджер по вопросам маркетинга и коммерции Компания «Daewoo Electronics» (1996-1997);

1997-1999 гг. - специалист, советник, региональный директор (страны Южного Кавказа и Центральной Азии) отдела экспорта Компания «River System Ltd.»;

1999-2001 гг. - атташе, III секретарь департамента международного экономического сотрудничества Министерство иностранных дел РК;

2001-2005 гг. - атташе-консул, III секретарь, II секретарь Посольство РК в Республике Польша;

2005-2007 гг. - советник, начальник отдела международных организаций, отдела военно-политического сотрудничества департамента по делам СНГ Министерство иностранных дел РК;

2007-2013 гг. - советник, советник-посланник Посольство РК в Республике Польша;

2013-2015 гг. - заместитель председателя Комитета внешнеполитического анализа и прогнозирования Министерство иностранных дел РК;

2015 г . - спикер Международного Клуба «Toastmaster International»;

Чрезвычайного и Полномочного Посла Республики Казахстан в Республике Польша;

2019-2021 гг. - заместитель министра иностранных дел Республики Казахстан;

2021-2025) гг. - Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Казахстан в Королевстве Бельгия, Глава Представительства Республики Казахстан при Европейском Союзе и в Организации Североатлантического договора (НАТО);

2021-2025 гг. - Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Казахстан в Великом Герцогстве Люксембург по совместительству.