Марат Султангазиев стал акимом Алматинской области
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Указом Президента РК Марат Султангазиев назначен акимом Алматинской области, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Акорду.
Марат Султангазиев родился 24 февраля 1976 года в Алматинской области.
В 1997 году окончил Алматинский государственный университет им. Абая по специальности «экономист-финансист», в 2001 году - Казахскую государственную юридическую академию по специальности «юрист», в 2010 году - Казахский экономический университет им. Т. Рыскулова, получив степень магистр делового администрирования.
Трудовую деятельность начал в 1997 году в должности налогового инспектора отдела налогового аудита Налогового комитета по Ауэзовскому району Алматы.
1999 – 2001 гг. - налоговый инспектор отдела координации управления администрирования, ведущий, главный налоговый инспектор отдела аудита юридических лиц Налогового комитета по Алматы;
2011 - 2006 гг. - начальник отдела аудита Налогового комитета по Бостандыкскому району Алматы;
2006 - 2008 гг. - начальник управления налоговых апелляций, разъяснений и правового обеспечения, начальник управления налогового аудита Налогового комитета по Алматы
2008 – 2010 гг. - замначальника Налогового департамента по Алматы;
2010 – 2012 гг. - директор департамента координации вопросов налогового и таможенного законодательства, анализа и прогнозирования доходов Минфина;
2012 – 2014 гг. - заведующий сектором отдела социально-экономического мониторинга Администрации президента (корпус «А»);
2014 – 2018 гг. - руководитель департамента государственных доходов по Алматы Комитета государственных доходов Минфина;
2018 – 2021 г. - председатель Комитета государственных доходов Минфина РК;
2021 – 01.2022 - вице-министр финансов;
с 15.01.2022 - первый вице-министр финансов.