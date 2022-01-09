Марат Осипов и Даулет Ергожин освобождены от должностей зампредседателя КНБ РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Распоряжениями Главы государства Марат Осипов и Даулет Ергожин освобождены от должностей заместителя председателя КНБ РК. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды

«Осипов Марат Сапарович освобожден от должности заместителя председателя Комитета национальной безопасности Республики Казахстан; Ергожин Даулет Едилович освобожден от должности заместителя председателя Комитета национальной безопасности Республики Казахстан», - говорится в сообщении Акорды.