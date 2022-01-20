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Марат Дауешов освобожден от должности зампредседателя Агентства по делам госслужбы РК
20 Января 2022 17:10
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НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Распоряжением Главы государства Дауешов Марат Еркинович освобожден от должности заместителя Председателя Агентства Республики Казахстан по делам государственной службы. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.
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