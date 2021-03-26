Марат Бекетаев высказался о петиции с требованием его отставки

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Министр юстиции РК Марат Бекетаев высказался касательно петиции с требованием его отставки, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Я действительно ознакомился с текстом петиции и по этому поводу хотел бы сказать следующее. По закону об административных процедурах эта петиция является обращением и по этому закону обращение, которое оспаривает те или иные действия должностных лиц, оно не должно быть адресовано этим же должностным лицам. Также закон запрещает должностным лицам, чьи действия оспариваются каким-либо образом, пытаться повлиять на процесс рассмотрения обращений, в том числе публично комментировать содержание таких обращений. Другими словами закон об административных процедурах запрещает мне комментировать содержание этой петиции. В отставку подавать не собираюсь», - сказал Марат Бекетаев, отвечая на вопросы журналистов на брифинге в СЦК.

Ранее в СМИ сообщалось, что инициативная группа адвокатов, нотариусов и юридических консультантов собирает подписи под петицией Президенту РК Касым-Жомарту Токаеву с требованием отставки министра юстиции Марата Бекетаева.

«Уважаемый Касым-Жомарт Кемелевич, ранее мы уже обращались к Вам касательно опасных действий некоторых государственных органов, разжигающих социальную напряженность в юридическом сообществе нашей страны, связанных с внесением изменений в закон «Об адвокатской деятельности и юридической помощи». Законопроект возвращен Сенатом в Мажилис для доработки, однако ключевые вопросы гарантий независимости юристов и адвокатов остались без внимания. К сожалению, ситуация не разрешается», — говорится в обращении.