Марат Бекетаев: В рамках Послания поставлена задача по обеспечению стабильности уголовного законодательства

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В рамках Послания Главы государства поставлена задача выработать подходы по обеспечению стабильности уголовного и уголовно-процессуального законодательства. Об этом заявил министр юстиции Марат Бекетаев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«С учетом опыта пандемии Главой государства поручено выработать механизмы, направленные на обеспечение баланса между уровнями правовой регламентации.

Президентом отмечено, что излишняя законодательная регламентация деятельности исполнительной власти мешало оперативному реагированию на возникшие проблемы. Поэтому поручено данный вопрос рассмотреть в рамках Концепции правовой политики.

Говоря о предварительных подходах по реализации данной задачи, предполагается проведение ревизии законодательных актов для выявления детализированных норм, которые будут пересматриваться с целью обеспечения гибкого регулирования в конкретных правоотношениях».

Глава Минюста также отметил, что поставлена задача выработать подходы по обеспечению стабильности уголовного и уголовно-процессуального законодательства. Для этого, как добавил М. Бекетаев, Минюстом совместно с правоохранительными органами ведется работа по выработке соответствующих механизмов обеспечения стабильности.

«К примеру, снижение частоты внесения поправок в Уголовный и Уголовно-процессуальный кодексы можно достичь путем усиления механизмов проработки предлагаемых инициатив в данной сфере. Совместно с заинтересованными органами проводится работа по уточнению понятий «административное» и «уголовное» правонарушение. Новое понятие «административное правонарушение» должно служить критерием: для включения в КоАП составов адмправонарушений; определения размера и вида административных санкций; криминализации или декриминализации отдельных составов Уголовного кодекса», - пояснил М. Бекетаев.

Кроме того, министр добавил, что Главой государства отдельно отмечена необходимость обеспечения равенства прав адвоката и прокурора в судебных процессах.

«Во исполнение данного поручения совместно с адвокатским сообществом разработаны поправки, включенные в проект Закона по вопросам адвокатской деятельности и юридической помощи, которые расширят полномочия адвокатов в судебных процессах. Законопроект находится на рассмотрении Мажилиса», - отметил глава Минюста.

По словам министра, Министерство юстиции также определено соисполнителем по 43 мероприятиям в рамках реализации которых мы оказываем всестороннюю правовую поддержку ответственным госорганам, а также участвуем в выработке соответствующих предложений.