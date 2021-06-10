Марат Башимов: Указ, кардинально меняющий подходы к полноценной и эффективной защите прав человека

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев издал Указ – кардинально меняющий подходы к полноценной и эффективной защите прав человека. Таким мнением об изданном Указе Президента «О дальнейших мерах Республики Казахстан в области прав человека» поделился директор Экспертного института Европейского права и прав человека Марат Башимов на своей странице в социальной сети Facebook.

«1. Конституция Республики Казахстан гарантирует гражданину право на защиту, но гражданин не может ее полноценно реализовать по одной только простой причине, что нет практических механизмов исполнения решений Международных организаций, того же Комитета по правам человека ООН или подобных структур по защите прав человека в разных сферах.

2. Зачастую гражданин, пройдя все судебные инстанции, начиная с районного, заканчивая Верховным судом – не находит справедливости, и исчерпав все национальные механизмы защиты прав человека – вынужден обращаться в международные квазисудебные органы.

3. При этом, получив от них положительные решения в свою пользу, не может у нас в Республике добиться реализации своих прав, несмотря на то, что Казахстан является подписантом международных договоров и несет ответственность за нарушения по своим обязательствам.

4. Это бьет сильно и по международному имиджу нашего государства.

5. В связи с чем: Указ Главы государства четко и однозначно поручает Правительству Казахстана:

1) утвердить План первоочередных мер в области прав человека, предусматривающий следующие направления работы:

2) совершенствование механизмов взаимодействия с договорными органами ООН и специальными процедурами Совета ООН по правам человека; 3) обеспечение прав жертв торговли людьми; 4) права человека в отношении граждан с инвалидностью; 5)ликвидация дискриминации в отношении женщин; 6)право на свободу объединения; 7)право на свободу выражения мнения; 8)право человека на жизнь и общественный порядок; 9)повышение эффективности взаимодействия с неправительственными организациями; 10) права человека в области уголовного правосудия, исполнения и предупреждения пыток и жестокого обращения;

6. Правительство должно разработать законопроекты по механизму института исполнения решений международных квазисудебных органов и выработать практические меры.

7. Все это приведет к перезагрузке государственного правозащитного механизма, перестройке всей ее работы. Пересмотра законодательства, не соответствующего международным стандартам, практики работы судебной системы, прокуратуры, всех государственных органов.

8. Будет проводиться постоянный мониторинг существующего механизма.

9. Мы должны четко понимать, что речь идет не только о новых инициативах, но и о необходимости перезагрузки действующего законодательства и практики.

10. И все это будет проходить в конструктивном партнерстве государственных органов с гражданским обществом, национальными и международными экспертами и учеными, реализуя концепцию «Слышащего государства» Президента.

Справка:

1. С момента признания Казахстаном компетенции данных Комитетов ООН, в Верховный Суд по дипломатическим каналам поступило 47 выводов.

2. Из них 35 решений вынесены Комитетом по правам человека ООН, 11 – Комитетом по пыткам, 1 – Комитетом по ликвидации всех форм дискриминации в отношении женщин. Из общего числа соображений Комитетов ООН 39 вынесены в пользу заявителей (КПЧ - 29, КПП – 9, КЛДЖ – 1), 8 – в пользу Казахстана (КПЧ - 6, КПП – 2).

3. Таким образом, в большинстве случаев Комитеты ООН признали неправомерность действий Республики Казахстан.

4. В целом, все соображения Комитетов ООН в отношении Республики Казахстан можно разделить на:

1) пересмотр судебного разбирательства, отмену приговора и освобождение, проведение в случае необходимости нового судебного разбирательства;

2) выплата адекватной компенсации;

3) предоставление медицинской помощи;

4) предоставление соответствующей информации о положении автора (авторов) жалобы;

5) обязательство в течение 240 дней направлять информацию о мерах, принятых во исполнение соображений Комитетов ООН;

6) принятие мер по предотвращению подобных нарушений в будущем, включая пересмотр законодательства и публикацию текста соображения, обеспечение их перевода на официальные языки и широкое распространение», - заключил Марат Башимов.