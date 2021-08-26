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Марат Башимов: Слышащее государство – это реализация принципов Конституции

26 Августа 2021 16:10
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Марат Башимов: Слышащее государство – это реализация принципов Конституции

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Слышащее государство – это реализация принципов Конституции. Такое мнение выразил политолог, директор Экспертного института Европейского права и прав человека Марат Башимов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«Международный круглый стол проходит в год 30-летия Независимости. На круглом столе презентуется книга трудов Касым-Жомарта Токаева. Это важные выступления, в котором четко отражена концепция слышащего государства. Что такое слышащее государство? Это реализация принципов Конституции: принцип открытости, справедливости, принцип равенства, народовластие, когда во главу угла ставится человек. В этом контексте в Конституции написано, что в деятельности государства и государственных органов высшими ценностями ставится человек. Это и есть слышащее государство. Связь человека с государством и гражданским обществом все в взаимосвязанности дает возможность построению правового государства. Мы стремимся к этому, к открытости», - пояснил эксперт.

По словам политолога, очень важно, чтобы каждому читателю была доступна книга «Касым-Жомарт Токаев. Избранные труды Президента Республики Казахстан», которая сегодня презентована.

«Как эксперт по конституционному праву, могу однозначно сказать, что Конституция соответствует всем международным стандартам в области прав человека. Об этом сказала Венецианская комиссия совета Европы, Международные институты. Дело в другом, дело в том, чтобы другие нормы Конституции находили прямое отражение в законах и подзаконных актах. К этому призывает Президент. Конституция должна работать на словах, на бумаге и на деле», - отметил Марат Башимов.


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#Конституция   #30 лет Независимости  
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Автор:

Арайлым Мұрат

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