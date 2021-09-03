Марат Башимов: Доверие к курсу Президента возросло

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Директор Экспертного института Европейского права и прав человека Марат Башимов считает, что сегодняшнее общество стало доверять принципу «слышащего государства», передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Возросло, во-первых, доверие к курсу Президента Касым-Жомарта Токаева. Он говорит открыто для всего общества и народа, что нужно строить справедливое общество и эффективное государство. Тут для простого человека понятно, что такое справедливость. А под этими двумя тезисами фактически всё стоит. Эффективность государства - совершенствование госуправления, борьба с коррупцией и так далее. Возросло доверие, стали больше обсуждать, высказываться, обсуждаться в соцсетях», - сказал во время экспертного обсуждения в пресс-центре АО «МИА «Казинформ» Марат Башимов.

Также Директор Экспертного института Европейского права и прав человека, член Национального совета общественного доверия выразил свое мнение касательно развития правовой сферы.

«Меняется общественное сознание в правовой сфере. Это очень важно. То же самое в прокуратуре. Что нужно развивать? Открытость, прозрачность в деятельности прокуратуры. Критика в ее адрес идет», - считает Марат Башимов.

В целом, как отметил Марат Башимов, общество стало доверять принципу «слышащее государство».

Отметим, что в пресс-центре АО «МИА «Казинформ» проходит экспертное обсуждение основных направлений Послания Президента РК Касым-Жомарта Токаева, озвученное 1 сентября 2021 года.

В обсуждении принимают участие депутат Мажилиса Парламента РК Айдос Сарым, директор Экспертного института Европейского права и прав человека Марат Башимов, член комитета по международным делам, обороне и безопасности Мажилиса Парламента РК Юлия Кучинская.

Напомним, 1 сентября Касым-Жомарт Токаев выступил с ежегодным Посланием народу Казахстана на совместном заседании обеих палат Парламента. В Послании Президент обнародовал приоритетные цели социально-экономического развития страны на предстоящий период.