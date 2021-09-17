Марат Азильханов встретился с руководителями этнокультурных объединений АНК Мангистауской области

АКТАУ. КАЗИНФОРМ - В Доме дружбы г. Актау прошла встреча заместителя Председателя Ассамблеи народа Казахстана Марата Азильханова с руководителями этнокультурных объединений Мангистауской области. Об этом передает МИА «Казинформ».

В мероприятии приняли участие аким - председатель ассамблеи народа Казахстана Мангистауской области Н. Ногаев, представители Министерства информации и общественного развития, руководители чечено-ингушского, армянского, азербайджанского, татарского, немецкого, украинского, румыно-молдавского, белорусского, корейского, еврейского этнокультурных объединений области.

В ходе встречи обсуждены текущие вопросы, касающиеся деятельности этнокультурных объединений и планов работы АНК по укреплению межэтнического согласия и общенационального единства.

В частности, вопросов внедрения проектных подходов в деятельности этнокультурных объединений, продвижения государственного языка, благотворительной и волонтерской работы, развития молодежного движения АНК и др.

В завершении встречи М. Азильханов вручил отдельным представителям этнокультурных объединений благодарственные письма и поблагодарил их за работу по укреплению мира, дружбы и согласия в регионе.