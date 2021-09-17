РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    20:49, 16 Сентябрь 2021 | GMT +6

    Марат Азильханов встретился с руководителями этнокультурных объединений АНК Мангистауской области

    None
    None
    АКТАУ. КАЗИНФОРМ - В Доме дружбы г. Актау прошла встреча заместителя Председателя Ассамблеи народа Казахстана Марата Азильханова с руководителями этнокультурных объединений Мангистауской области. Об этом передает МИА «Казинформ».

    В мероприятии приняли участие аким - председатель ассамблеи народа Казахстана Мангистауской области Н. Ногаев, представители Министерства информации и общественного развития, руководители чечено-ингушского, армянского, азербайджанского, татарского, немецкого, украинского, румыно-молдавского, белорусского, корейского, еврейского этнокультурных объединений области.

    В ходе встречи обсуждены текущие вопросы, касающиеся деятельности этнокультурных объединений и планов работы АНК по укреплению межэтнического согласия и общенационального единства.

    В частности, вопросов внедрения проектных подходов в деятельности этнокультурных объединений, продвижения государственного языка, благотворительной и волонтерской работы, развития молодежного движения АНК и др.

    В завершении встречи М. Азильханов вручил отдельным представителям этнокультурных объединений благодарственные письма и поблагодарил их за работу по укреплению мира, дружбы и согласия в регионе.


    Теги:
    Ассамблея народа Казахстана АНК Мангистауская область
    Сейчас читают
    03:00, 02 Октябрь 2023
    Жасыл ел: строительные и педагогические отряды могут появиться в Карагандинской области
    02:22, 02 Октябрь 2023
    Неблагоприятные метеоусловия будут в восьми городах Казахстана
    01:54, 02 Октябрь 2023
    Производство безалкогольных напитков выросло в Казахстане
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!