Марат Азильханов назвал меры, направленные на повышение эффективности АНК
АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – На республиканском совещании Ассамблеи народа Казахстана с этнокультурными объединениями заместитель председателя АНК, заведующий Секретариатом АНК Администрации Президента РК Марат Азильханов отметил важность работы этнокультурных объединений в обществе, передает корреспондент МИА «Казинформ».
По его словам, необходимо вывести социальную работу Ассамблеи народа Казахстана и этнокультурных объединений на системную основу.
«В 2020 году Ассамблея достаточно оперативно реагировала на актуальные проблемы, особенно в период пандемии. Например, на различные благотворительные мероприятия собрана и оказана финансовая помощь на общую сумму 1 млрд 776 млн тенге. Для этого, прежде всего, предлагается определить перечень злободневных социальных проблем, на которые по своим функциональным направлениям могли бы реагировать общественные структуры Ассамблеи народа Казахстана, в том числе этнокультурные объединения», - подчеркнул Марат Азильханов.
Он также отметил, что на сегодня Ассамблея объявила об акции помощи пострадавшим от пожара в Риддере.
«На сегодня поддержка со стороны этнокультурных объединений недостаточно заметна. В этой связи просим этнокультурные объединения активнее подключиться к данной акции. Сейчас идет сбор средств, для того, чтобы рассмотреть возможность по согласованию с акиматом Восточно-Казахстанской области возможность строительства одного дома, для конкретной семьи либо детской площадки. И это только одна акция, которая проводит культурное объединение. Работа будет продолжена», - сказал он.
Напомним, в Алматы прошло республиканское совещание Ассамблеи народа Казахстана с этнокультурными объединениями.
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