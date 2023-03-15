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Марат Ашим назначен начальником Службы протокола Президента РК

15 Марта 2023, 10:46
Марат Ашим назначен начальником Службы протокола Президента РК Фото: Акорда

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Распоряжением Главы государства Ашим Марат Кенжегалиулы назначен начальником Службы протокола Президента Республики Казахстан, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

Распоряжением Главы государства Михно Дмитрий Леонидович освобожден от должности начальника Службы протокола Президента Республики Казахстан.

Ашим Марат Кенжегалиулы,13.05.1987 года рождения, закончил Казахский Национальный педагогический университет имени Абая (2004-2010); бакалавр в области международного права; бакалавр экономики и бизнеса, Институт Дипломатии Академии государственного управления при Президенте Республики Казахстан (магистратура) (2009-2010), магистр гуманитарных наук.

Трудовой стаж:

Юрист ТОО «Казахстанская Финансовая Корпорация – Service», г.Алматы (08.2008-05.2009);

Атташе Управления кадров Департамента администрации и контроля МИД РК (05.2009-09.2009);

Третий секретарь Службы Государственного протокола МИД Республики Казахстан (09.2010-10.2012);

Референт Протокола Президента Администрации Президента Республики Казахстан (10.2012-03.2013);

Эксперт Протокола Президента Администрации Президента Республики Казахстан (03.2013-0.2014);

Консультант Протокола Президента Администрации Президента Республики Казахстан (04.2014-08.2015);

Инспектор Протокола Президента Администрации Президента Республики Казахстан (08.2015-05.2017);

Заведующий сектором Протокола Президента Администрации Президента Республики Казахстан (05.2017-04.2018);

Заместитель шефа Протокола Президента Республики Казахстан (с 04.2018).


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