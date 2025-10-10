РУ
    02:45, 10 Октябрь 2025 | GMT +5

    Марат Ахметжанов встретился с депутатами в Акмолинской области

    Депутаты Мажилиса посетили Кокшетау с рабочим визитом, передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу акимата Акмолинской области.

    Марат Ахметжанов встретился с депутатами
    Фото: акимат Акмолинской области

    Мажилисмены ознакомились с ключевыми проектами региона в сферах строительства, социальной поддержки, благоустройства и цифровизации. Аким Акмолинской области Марат Ахметжанов представил им достижения региона и приоритеты дальнейшего развития.

    Делегация осмотрела новые жилые дома, построенные по программе «Реновация», посетила Центр активного долголетия, благоустроенные общественные пространства в рамках проекта «Кок Шалгын» и новую набережную «Жагалау».

    Особое внимание депутаты уделили центру Digital Aqmola — цифровому штабу региона, где собираются и анализируются данные по ключевым направлениям развития. По словам Ахметжанова, центр стал ядром цифровой трансформации и площадкой для местных IT-стартапов, из которых уже реализовано около 15 проектов.

    — Благодаря поддержке государства и слаженной работе аграриев область показывает устойчивый рост. По итогам года мы планируем обеспечить валовый выпуск сельхозпродукции на уровне 1 триллиона 200 миллиардов тенге и тем самым укрепить позиции лидера аграрного сектора страны, — сказал Марат Ахметжанов.

    Аким отметил, что цифровые технологии активно внедряются и в аграрный сектор. В одном из хозяйств реализуется пилотный проект с применением искусственного интеллекта.

    Также в регионе реализуется инвестиционный проект с китайской компанией Dalian стоимостью 650 миллионов долларов по глубокой переработке зерна.

    Ранее Марат Ахметжанов в интервью телеканалу Jibek Joly раскрыл секрет рекордного урожая зерновых.

