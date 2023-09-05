Марат Ахметжанов назначен акимом Акмолинской области

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ – По согласованию с депутатами маслихата Акмолинской области акимом региона назначен экс-министр внутренних дел Республики Казахстан Марат Ахметжанов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

На должность акима Акмолинской области руководителем Администрации Президента Республики Казахстан Олжасом Бектеновым были представлены два кандидата - экс-министр внутренних дел Республики Казахстан Марат Ахметжанов и аким Аршалынского района Мурат Балпан. Путем открытого голосования акимом Акмолинской области был выбран М. Ахметжанов.

По информации Акорды, Главы государства подписал Указ о назначении Ахметжанова Марата Муратовича акимом Акмолинской области.

Генерал-полковник полиции М. Ахметжанов родился 22 декабря 1964 года в поселке Акчатау Агадырского района Джезказганской области. Окончил карагандинский государственный университет, юрист.

В разные годы работал следователем прокуратуры города Темиртау, старшим следователем по особо важным делам Специальной прокуратуры по борьбе с коррупцией при Генеральной прокуратуре, начальником отдела региональных следователей управления по расследованию особо опасных преступлений Генеральной прокуратуры, начальником отдела управления по расследованию особо опасных преступлений Государственного следственного комитета, начальником управления расследований Военно-следственного департамента Государственного следственного комитета, начальником управления расследования Военно-следственного департамента Министерства внутренних дел, заместителем директора департамента расследований и заместителем председателя Комитета по исполнению судебных постановлений Министерства юстиции, начальником департамента по надзору за законностью в органах следствия и дознания Генеральной прокуратуры, прокурором Павлодарской области, затем Южно-Казахстанской области.

С 2009 по 2012 гг. - председатель Комитета по правовой статистике и специальным учетам Генеральной прокуратуры РК. 2012-2014 гг. - заместитель председателя Агентства Республики Казахстан по борьбе с экономической и коррупционной преступностью. 2014-2016 гг. - руководитель департамента по делам государственной службы и противодействию коррупции Атырауской области, руководитель департамента Национального бюро по противодействию коррупции Атырауской области. 2016-2021 гг. - заместитель Генерального прокурора Республики Казахстан. С 2021 по 2022 год работал председателем Агентства Республики Казахстан по противодействию коррупции.

С 25 февраля 2022 года по 2 сентября 2023 года работал в должности министра внутренних дел Республики Казахстан.