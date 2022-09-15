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Маралы попали в фотоловушку в Алматинской области

Автор:  
Еламан Турысбеков
15 Сентября 2022, 14:27
Маралы попали в фотоловушку в Алматинской области

КОНАЕВ. КАЗИНФОРМ - Молодых маралов зафиксировала фотоловушка в Жонгар-Алатауском национальном парке, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Необычайно красивое животное - крупное среди копытных, их вес может превышать 300 килограммов. Рога взрослых особей достигают до 120 сантиметров, масса до 12 килограммов», - сообщается на странице Комитета лесного хозяйства и животного мира Минэкологии в Instagram .

По данным Комитета лесного хозяйства и животного мира, в 2021 году численность маралов в Жонгар-Алатауском национальном парке составила 1700 голов, учет текущего года будет проведен в октябре.

В июле этого года фотоловушки заповедника в Алматинской области сняли краснокнижную рысь, а в июне в Национальном парке «Алтын-Эмель» в Алматинской области в фотоловушку попался тянь-шаньский бурый медведь, занесенный в Красную книгу Казахстана.


Фото: instagram.com/qazfwc



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