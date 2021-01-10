Маралтай Райымбекулы: Радует, что в политике много молодежи

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – Поэт и член союза писателей Казахстана Маралтай Райымбекулы проголосовал на выборах в депутаты Мажилис РК и маслихата и высказался о роли молодежи в политике, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Свой выбор поэт сделал на избирательном участке № 322 в Алматы.

«В этом году выборы проходят своевременно и по-особенному. Все партии провели активную работу с населением. Кроме того, в этом году уделяется особая роль женщинам и молодежи, что очень радует. Это способствует укреплению и развитию государства. Я рад, что появилась такая возможность у молодежи и жду от них новых свершений», - заявил он.

Кроме того, он пожелал всем благополучия.

«Я выборы никогда не пропускал. Мои родители откладывали свои дела ради выборов. Хочу, чтобы народ жил в единстве и был здоровым. 2021 год 21 века начался выборами и это к лучшему», - заключил поэт.