Марафон добрых дел: как отмечают 30-летие Независимости РК в Атырауской области

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - Итоги первой половины «юбилейного года» в Атырауской области подвели на брифинге в региональной службе коммуникаций, передает МИА «Казинформ».

Как рассказала заместитель руководителя областного управления внутренней политики Злиха Таласбекова, всего с января по июнь было организовано 387 различных мероприятий в рамках празднования 30-летия суверенитета страны.

По словам спикера, каждый месяц этого юбилейного года расписан. Например, январь «отвечал» за «глобальные инициативы Казахстана. Вклад в международную безопасность», поэтому мероприятия шли соответствующие - республиканская научно-практическая онлайн конференция с участием представителей гражданского общества и казахстанских ученых,областной дискуссионный турнир» и другие.

«В феврале прошли масштабные национальные спортивно-массовые мероприятия, направленные на пропаганду здорового образа жизни, вовлечение молодежи в спорт, так как этот месяц в нынешний юбилейный год был посвящен спорту. Организованы V молодежные спортивные игры по боксу, чемпионат Республики Казахстан по боксу среди юношей, чемпионат Казахстана по тхэквондо на ГТФ, международный турнир «MFC» среди профессионалов по смешанным единоборствам, Кубок Западного региона по смешанным единоборствам среди молодежи, турнир по тогызкумалак среди государственных служащих и прочее, - отметила выступающая.

Представитель управления внутренней политики напомнила, что в марте стартовал благотворительный марафон «30 добрых дел» и только за первое полугодие в Атырауской области было реализовано 260 мероприятий с охватом 4735 человек.

Апрель был посвящен науке, май национальному единству, Дню Победы и Дню памяти жертв политических репрессий и голода.

«В июне в честь Дня государственных символов прошла акция «Я - патриот Казахстана!», а еще областной фестиваль «Атамекен-ай» по песням из репертуара народной артистки Казахстана Розы Рымбаевой. Кроме того, в Атырауской области с начала года к 30-летию Республики Казахстан введены в эксплуатацию спортивный комплекс современного типа «Сулеймен» в Жылыойском районе, детский сад на 280 мест в микрорайоне Водников в городе Атырау, маммологический центр на базе Медицинского центра «Олимп» в микрорайоне Нурсая, общежитие для студентов 5-этажного колледжа на 150 мест в двух блоках, плавательный бассейн с капитальным ремонтом, 72-квартирный дом», - перечислила З. Таласбекова.

Спикер поделилась, что во втором полугодии в рамках 30-летия Независимости планируется организовать 61 мероприятие, в том числе научно-практическую конференцию на тему «30 лет независимости: достижения и перспективы», торжественное мероприятие «ценности независимости», областной айтыс молодых акынов «Тәуелсіздік елдің ұрпақ» и другие мероприятия.

На брифинге выступила исполнительный директор «Гражданского альянса» по Атырауской области Дана Жайлаубаева, которая подтвердила слова Таласбековой о благотворительном марафоне «30 добрых дел», стартовавшем в марте.

«За это время более чем 2 тысячам многодетных семей, детям с ограниченными возможностями, матерям-одиночкам вручены сертификаты супермаркета «Лидер» на сумму 15 000 тенге; 60 детям с ограниченными возможностями в Жылыойском районе «Сенимди Курылыс» вручили сертификаты на 20000 тенге, а семьям, оставшимся без жилья в результате пожара, оказали финансовую помощь ТОО «Каспийская кадровая Ассоциация» и ТОО «TAMEEN». Были и другие добрые дела.

Д. Жайлаубаева отметила и благотворительный проект «SattiDAY», организованный гражданским центром управления внутренней политики Атырауской области.

«В рамках этого проекта в течение дня жители города могли бесплатно и по льготным ценам пользоваться услугами хлебобулочных, мясных и кондитерских магазинов, парикмахерских и магазинов одежды, швейных мастерских, услуг по ремонту сотовых телефонов, заведений общепита, спортивных клубов, психологической помощи, юридической консультации, консультации логопедов. Различные проекты в данном направлении будут продолжены», - пообещала Жайлаубаева.

На брифинге был задан вопрос – сколько бюджетных денег выделяется на проведение различных юбилейных мероприятий, на что представитель акимата сообщила, что финансовую помощь оказывают меценаты.