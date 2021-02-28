Марафон благодарности: столичная АНК раздала 70 продуктовых корзин

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Этнокультурные объединения столицы развезли продовольственные боксы социально уязвимым слоям населения в рамках акции «Марафон благодарности», приуроченной к 30-летию Независимости Казахстана. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт акимата города.

«В рамках 30-летия Независимости и благотворительного марафона «30 добрых дел» Ассамблея народа Казахстана организовывает подобные благотворительные акции. В преддверии Дня благодарности проводятся мероприятия, направленные на выражение благодарности народу Казахстана, семье, родителям, соседям. Акция «Помоги людям, которые нуждаются» затронет одиноких людей, людей, воспитывающих особенных детей, многодетные семьи, над которыми мы долгое время ведем патронаж. Такие акции показывают, что Ассамблея проводит не только масштабные мероприятия, но также и благотворительные», - рассказала главный специалист Секретариата Ассамблеи народа Казахстана отдела по межэтническим отношениям управления внутренней политики г.Нур-Султана Галина Кобзева.

Волонтеры Ассамблеи развезли 70 продовольственных коробок, в которые вошли рис, мука, сахар, макароны, кондитерская продукция, предметы личной гигиены. Спонсорами акции являются меценаты, представители Совета предпринимателей столичной АНК.

В развозке приняли участие более 150 человек, в числе которых члены Ассамблеи народа Казахстана, молодежного крыла АНК, волонтеры и меценаты.