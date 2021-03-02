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    00:35, 02 Март 2021 | GMT +6

    Марафон «30 добрых дел» стартовал в Атырау

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    АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ- В Атырау стартовал марафон «30 добрых дел», передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Аким Атырауской области Махамбет Досмухамбетов, выступивший на церемонии открытия марафона, поздравил земляков с Днем благодарности, выразил свою признательность населению региона.

    «Дорогие земляки, огромное вам спасибо! Сегодня в один день сошлись сразу несколько важных дат. 1 марта – не только День благодарности, но и дата создания Ассамблеи народа Казахстана, партии «Nur Otan». Это особый день обладает особенным статусом», - сказал Махамбет Досмухамбетов.

    Объявив о начале благотворительного марафона в рамках 30-летия Независимости, глава региона призвал всех атырауцев принять участие в этом благом деле. В ходе начавшегося марафона малообеспеченная семья получила квартиру, 700 семьям были вручены первые сертификаты для снабжения их продуктами питания в течение года.



    Теги:
    Атырауская область АНК 30 лет Независимости Общество Дата
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