Марафон «30 добрых дел» стартовал в Атырау

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ- В Атырау стартовал марафон «30 добрых дел», передает корреспондент МИА «Казинформ».

Аким Атырауской области Махамбет Досмухамбетов, выступивший на церемонии открытия марафона, поздравил земляков с Днем благодарности, выразил свою признательность населению региона.

«Дорогие земляки, огромное вам спасибо! Сегодня в один день сошлись сразу несколько важных дат. 1 марта – не только День благодарности, но и дата создания Ассамблеи народа Казахстана, партии «Nur Otan». Это особый день обладает особенным статусом», - сказал Махамбет Досмухамбетов.

Объявив о начале благотворительного марафона в рамках 30-летия Независимости, глава региона призвал всех атырауцев принять участие в этом благом деле. В ходе начавшегося марафона малообеспеченная семья получила квартиру, 700 семьям были вручены первые сертификаты для снабжения их продуктами питания в течение года.





