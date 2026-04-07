    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    12:26, 07 Апрель 2026 | GMT +5

    Манипуляции вокруг кредитов: казахстанцев предупредили о фейках

    Центр по борьбе с дезинформацией обратился к гражданам с предупреждением о распространении в сети недостоверной информации о банковском кредитовании. В последние дни в соцсетях активно распространяются сообщения о якобы «закрытии доступа к кредитам» для отдельных категорий населения, передает агентство Кazinform.

    Фото: Polisia.kz

    По данным Национального банка РК, эта информация не соответствует действительности. Решения о выдаче кредитов банки принимают исключительно на основе комплексной оценки платежеспособности заемщика.

    Как отмечается, на сегодняшний день действуют установленные нормативы, включая коэффициент долговой нагрузки (КДН) с предельным значением 0,5 (Постановление Правления от 25 августа 2025 года № 52). Показатель коэффициента долга к доходу (КДД) находится на стадии анализа и пока не имеет утвержденного значения.

    Изменения в регулировании кредитования вводятся поэтапно и сопровождаются официальными разъяснениями. Как сообщается, публикации в соцсетях в категоричной и тревожной форме чаще всего имеют манипулятивный характер, их цель — вызвать ажиотаж или продвигать сомнительные платные услуги.

    Центр по борьбе с дезинформацией призывает граждан критически относиться к подобной информации, проверять данные через официальные источники, не переходить по подозрительным ссылкам и не передавать персональные данные третьим лицам.

    Ранее мы писали, почему банки Казахстана кредитуют население активнее, чем бизнес.

    Теги:
    Нацбанк Казахстана Фейки Кредит
    Дамира Кеңесбай
