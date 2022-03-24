Манипуляция: Врачи призывают остановить внедрение технологии 5G, так как она опасна для здоровья

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В мессенджере Telegram пользователи распространяют сообщения о том, что врачи призывают остановить развертывание сетей 5G по всему миру, так как эта технология опасна для здоровья. Такая инновация, по их словам, может привести к серьезному скачку онкологических заболеваний и целому ряду недугов, связанных с работой мозга, таких как рассеянность, неспособность сконцентрироваться, снижение когнитивных способностей и прочему. Портал Stopfake.kz объяснил, почему не стоит воспринимать это всерьез, передает МИА «Казинформ».

Новостной сюжет, в котором рассказывается о призывах врачей к остановке внедрения технологии 5G, настоящий. Он вышел на телеканале NTD в 2019 году. Его можно найти в Сети и сейчас.

В 2019 году данных о безопасности сетей 5G было недостаточно. Однако даже тогда ведущие ученые не спешили бить тревогу, указывая лишь на то, что влияние инновационной технологии на человека необходимо изучать и дальше, чтобы получить исчерпывающие и достоверные данные.

Следовательно, они продолжили изучение, к тому же со временем сети 5G стали разворачивать во многих странах, включая Китай и Японию, что давало ученым прекрасную возможность для изучения воздействия технологии на людей.

Так, к настоящему моменту подавляющее большинство ученых пришли к выводу о том, что система 5G не способна нанести вред ни людям, ни животным. Это подтверждено целым рядом соответствующих исследований. Так, в минувшем году специалисты Международной комиссии по защите от неионизирующего излучения (ICNIRP) провели собственную оценку безопасности системы 5G и заключили, что инновационная технология не способна нанести вред здоровью.

В докладе Европейского парламента о влиянии 5G на здоровье людей, опубликованном в июле 2021 года, нет данных, которые подтверждали бы, что технология способна спровоцировать стремительное увеличение количества заболеваний или повлиять на когнитивные способности людей.

Ученые со всего мира также развенчивали миф об опасности 5G, основываясь на полученных в результате исследований данных.

Более того, в Сети можно найти отчет об опыте Японии по внедрению 5G. О том, что в стране участилось количество обращений за врачебной помощью по причине ухудшения здоровья населения из-за внедрения технологии, в нем не сказано.

Самая большая на сегодняшний день сеть 5G развернута в Китае. Сообщений о ее негативном воздействии на людей или животных также не поступало.

Связь сетей 5G c COVID-19 или вакцинами против этой болезни не более чем конспирологическая теория, которую мы уже не раз опровергали.

Итак, новостной сюжет об опасности 5G, который сейчас распространяют в Казнете, вышел в 2019 году. На тот момент ученые не располагали достаточным объемом данных, подтверждающих безопасность технологии. Сейчас ситуация изменилась и существует достаточно исследований, доказывающих, что технология 5G не оказывает негативного воздействия на людей и животных. Более того, опыт стран, в которых сети 5G уже развернуты, говорит о том, что с внедрением технологии количество обращений к врачам не увеличилось.