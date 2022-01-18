Манипуляция: Впервые в мире человеку был поставлен официальный диагноз «изменение климата»

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Пользователи Казнета в мессенджере Telegram пишут о том, что впервые в истории пациенту был поставлен официальный диагноз «изменение климата». В сообщении говорится о том, что изменение климата — выдуманная проблема, а такой диагноз начали ставить для того, чтобы привить людей против нового вируса. Stopfake.kz объяснили, почему подобные высказывания являются манипуляцией, передает МИА «Казинформ».

8 ноября 2021 года врачи из Канады действительно пришли к выводу о том, что одна их пациентка испытывает проблемы с дыханием, предположительно, вызванные изменением климата. Публикации об этом можно найти в СМИ. Однако в этих статьях указывалось, что «изменение климата» — это даже не диагноз, а лишь вероятная причина развития заболевания дыхательной системы. В частности, специалисты говорили, что недуг мог развиться из-за жары, стоявшей тем летом в Канаде, и плохого качества воздуха.

Таким образом, сообщения об официальном диагнозе «изменение климата» недостоверны.

Следующее утверждение о том, что глобальное потепление – это надуманная проблема, также неверно. О том, что изменение климата – выдумка политиков, призванная лишить человечество свобод и прав, часто говорят сторонники конспирологических теорий, однако имеющиеся на сегодняшний день научные факты напрямую опровергают эту версию. Подробнее об этом мы уже рассказывали ранее.

Предположение о том, что от «глобального потепления» будет разработана вакцина, совершенно иррациональное. Никто и никогда не заявлял о том, что изменение климата как явление или болезнь канадской пациентки являются результатами воздействия вируса или бактерии, против которых возможно разработать вакцины или лекарства.

Также в рассылке упоминается искусственное китайское плазменное солнце. Это фейк. На самом деле такого изобретения не существует, а на видео, которое открывается по прикрепленной к сообщению ссылке, показан запуск ракеты Long March 7A.

Таким образом, сообщение об официальном диагнозе «изменение климата» является манипуляцией. Утверждения о том, что глобальное потепление — это выдуманная проблема и скоро людей начнут вакцинировать против «изменения климата», фейковые. Часть сообщения об искусственном плазменном солнце, запущенном в Китае, также является ложью.