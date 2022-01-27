Манипуляция: ВОЗ заявила, что нет необходимости в бустерных дозах для здоровых детей

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Пользователи Казнета обсуждают высказывание главного ученого Всемирной организации здравоохранения Сумьи Сваминатан. На пресс-брифинге 18 января 2022 года она сообщила о том, что в настоящее время нет доказательств того, что здоровые дети и подростки нуждаются в бустерных дозах вакцины против COVID-19. Портал Stopfake.kz объяснил, что это значит, передает МИА «Казинформ».

Некоторые пользователи уже предположили, что таким образом ВОЗ положила начало отмене вакцинации против COVID-19. На самом деле ничего подобного слова Сумьи Сваминатан не означают.

Перед тем, как она сообщила об отсутствии доказательств необходимости бустерных доз вакцины для здоровых детей и подростков, она говорила о необходимости в первую очередь защитить представителей наиболее уязвимых слоев населения.

В частности, она сообщила, что в ближайшее время будет созвана стратегическая консультативная группа экспертов по иммунизации. Целью заседания станет выработка стратегий для различных стран касательно бустерных доз вакцин.

«Цель – защитить наиболее уязвимых, защитить тех, кто подвергается наибольшему риску тяжелого заболевания и смерти. Это пожилые люди с ослабленным иммунитетом из-за сопутствующих заболеваний, а также медицинские работники», – сказала она.

Следует отметить, что эту же идею ранее высказывал глава ВОЗ Тедрос Гебрейесус. 22 декабря 2021 года он говорил о том, что сначала необходимо достичь равенства в распределении вакцин против COVID-19. Для этого он рекомендовал в первую очередь прививать людей, находящихся в группе риска развития тяжелой формы заболевания, госпитализации и смерти, и лишь потом приступать к повторной иммунизации детей и здоровых взрослых.

Отметим, что такая позиция ВОЗ вовсе не означает отмену вакцинации для кого бы то ни было. Организация по-прежнему рекомендует людям по всему миру прививаться против COVID-19 и акцентирует внимание на равном доступе к препаратам для иммунизации.

Таким образом, высказывание Сумьи Сваминатан вовсе не является новой позицией ВОЗ. Она лишь повторила идею, которую ранее уже озвучивали представители организации.