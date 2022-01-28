Манипуляция: ВОЗ выложила данные о побочных эффектах вакцин против COVID -19
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В социальных сетях распространяется сообщение о том, что Всемирная организация здравоохранения опубликовала на своем сайте весь список зарегистрированных побочных эффектов от вакцин против COVID-19, среди которых значатся заболевания опорно-двигательного аппарата и психические расстройства. Информация не соответствует действительности и имеет признаки манипуляции, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Stopfake.kz.
В восьмиминутном ролике жительница Италии показывает пользователям базу данных VigiAccess. Женщина вводит в поисковую строку название вакцины против COVID-19 и открывает список якобы зарегистрированных побочных эффектов.
База данных VigiAccess была запущена ВОЗ в 2015 году. На данный момент в ней зарегистрировано более 100 000 различных препаратов, которые применяются в более чем в 110 странах мира. Там же собраны от пользователей со всего мира и отсортированы сообщения о побочных эффектах. Это система спонтанной отчетности.
Данные VigiAccess не устанавливают какой-либо подтвержденной связи между побочным эффектом и каким-либо конкретным лекарством. Об этом каждого пользователя предупреждают перед доступом к строке поиска сайта:
«Информация в VigiAccess о возможных побочных эффектах не должна интерпретироваться как означающая, что лекарственный препарат или его действующее вещество либо вызвали наблюдаемый эффект, либо небезопасны для использования. Подтверждение причинно-следственной связи — сложный процесс, требующий тщательной научной оценки и детальной оценки всех имеющихся данных. Таким образом, информация на этом веб-сайте не отражает какой-либо подтвержденной связи между лекарственным средством и побочным эффектом».
Таким образом, использование данных базы VigiAccess в данном контексте — манипуляция противников вакцинации.
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