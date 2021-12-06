Манипуляция: «ВОЗ рекомендует носить маски только больным людям и врачам»
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Пользователи Казнета распространяют рекомендацию ВОЗ касательно ношения масок. Она гласит, что надевать медицинские маски в общественных местах следует лишь врачам и тем, кто уже заразился COVID-19. Однако это заявление было сделано еще до начала пандемии, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Stopfake.kz.
К распространяемому сообщению прикреплен видеоролик, начинающийся со скриншота, сделанного с новостного портала РИА Новости. Статья датирована 29 февраля 2020 годом, то есть она была опубликована еще до объявления COVID-19 пандемией. Напомним, генеральный директор ВОЗ Тедрос Гибрейесус объявил, что болезнь приобрела мировые масштабы лишь 11 марта 2020 года.
После этого рекомендации ВОЗ по ношению масок изменились. Сейчас специалисты советуют носить маски в общественных местах всем вне зависимости от рода занятий и состояния здоровья.
Также в видео говорится о том, что маски не способны защитить от заражения вирусом, так как отверстия в них слишком велики и не могут задержать вирус. Это манипуляция. Дело в том, что вирусы распространяются по воздуху вместе с капельками слюны и выдыхаемого пара, а не сами по себе. Учитывая это, маски способны задержать распространение болезни. Подробнее об этом мы уже писали ранее.
Также в ролике приводятся данные исследования, проведенного CDC (Центр по контролю и профилактике заболеваний США). Они гласят, что 85% заболевших COVID-19 носили маски. Однако еще в октябре 2020 года агентство Reuters опровергло эту информацию, сообщив, что данные исследования были неверно интерпретированы пользователями Сети и использованы ковид-диссидентами для «доказательства» своей правоты.
Во-первых, в отчете сказано, что 42% процента участников, регулярно носивших маски, заразились от близких, во время общения с которыми масок на них не было. 107 участников исследования рассказали, что обедали в ресторанах, еще 21 человек ходил в бары и кофейни, где во время еды они снимали маски.
Кроме того, в исследовании нет подтвержденных данных о том, что участники заразились именно в тот момент, когда на них были надеты маски.
Таким образом, приведенные данные никак не указывают на то, что ношение масок неэффективно.
Далее в ролике пересказываются уже развенчанные мифы о том, что ношение масок может привести к кислородному голоданию, бактериальным инфекциям, высыпаниям на лице и психологическим проблемам. Все это мы уже опровергали ранее.
Таким образом, ни одно из высказываний, озвученных в ролике, не является правдой. Приведенные в нем данные — ложь и манипуляция. Ношение масок является эффективной мерой профилактики заражения не только COVID-19, но и других заболеваний, передающихся воздушно-капельным путем.
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