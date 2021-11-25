Манипуляция: «Водопроводная вода дает положительный результат экспресс-теста на КВИ»

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – COVID-диссиденты продолжают искать «доказательства» того, что вируса SARS-CoV-2 не существует, а тесты для его определения – фикция. На этот раз они распространяют видеоролик, в котором видно, как на экспресс-тест капают водопроводную воду и получают положительный результат. Это манипуляция, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Stopfake.kz.

ПЦР-тесты, так же как и экспресс-тесты, способны корректно работать лишь с определенными средами, такими как кровь или мазок со слизистой оболочки носоглотки человека. Протестировать на COVID-19 при помощи этих тест-систем фрукты, овощи, соки и газированные напитки невозможно.

Результат будет заведомо некорректным, так как кислотность воды, фруктов, овощей, соков и газированных напитков отличается от кислотности человеческой крови или иных биологических сред.

Ситуацию с положительной реакцией на COVID-19 водопроводной воды прокомментировала изданию Health Analytics Asia доктор Рохини Карандикар, преподаватель естественных наук и член команды Indian Scientists’ Response to COVID-19. Она объяснила, что «стрип-тест (экспресс-тест на антиген) работает на основе взаимодействия антиген-антитело. Полоски содержат антитела, специально предназначенные для связывания с вирусными антигенами. Если образец содержит конкретный вирус, то антитела на полоске свяжутся с вирусными антигенами, и реакция появится в виде резкой цветной полосы через 15-30 минут «.

В рассылаемом ролике видно, что реакция произошла менее чем за минуту и полоса на тесте, определяющая результат, была размытой. Это говорит о том, что тест-система сработала некорректно, потому что не предназначена для тестирования водопроводной воды.