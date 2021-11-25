+7 (701) 759 90 19
Нур-Султан: -15 °С
Алматы: 5 °С
USD 432.15 EUR 486.56
RUB 5.77 CNY 67.66
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Манипуляция: «Водопроводная вода дает положительный результат экспресс-теста на КВИ»

25 Ноября 2021 18:07
Поделиться:
Манипуляция: «Водопроводная вода дает положительный результат экспресс-теста на КВИ»

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – COVID-диссиденты продолжают искать «доказательства» того, что вируса SARS-CoV-2 не существует, а тесты для его определения – фикция. На этот раз они распространяют видеоролик, в котором видно, как на экспресс-тест капают водопроводную воду и получают положительный результат. Это манипуляция, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Stopfake.kz.

Новости по теме
Международная конференция «Независимый Казахстан и исламские ценности» прошла в Нур-Султане
Nur Otan: 10 тысяч домов получили доступ к сетям газоснабжения в столице Сервисная модель полиции: какие изменения уже увидели казахстанцы Строительство 60-ти квартирного дома ведется в Шемонаихинском районе ВКО

ПЦР-тесты, так же как и экспресс-тесты, способны корректно работать лишь с определенными средами, такими как кровь или мазок со слизистой оболочки носоглотки человека. Протестировать на COVID-19 при помощи этих тест-систем фрукты, овощи, соки и газированные напитки невозможно.

Результат будет заведомо некорректным, так как кислотность воды, фруктов, овощей, соков и газированных напитков отличается от кислотности человеческой крови или иных биологических сред.

Ситуацию с положительной реакцией на COVID-19 водопроводной воды прокомментировала изданию Health Analytics Asia доктор Рохини Карандикар, преподаватель естественных наук и член команды Indian Scientists’ Response to COVID-19. Она объяснила, что «стрип-тест (экспресс-тест на антиген) работает на основе взаимодействия антиген-антитело. Полоски содержат антитела, специально предназначенные для связывания с вирусными антигенами. Если образец содержит конкретный вирус, то антитела на полоске свяжутся с вирусными антигенами, и реакция появится в виде резкой цветной полосы через 15-30 минут «.

В рассылаемом ролике видно, что реакция произошла менее чем за минуту и полоса на тесте, определяющая результат, была размытой. Это говорит о том, что тест-система сработала некорректно, потому что не предназначена для тестирования водопроводной воды.


Подписывайтесь на наш канал:

#Общество   #Коронавирус в мире   #Фейки  
Поделиться:
Новости по теме
Международная конференция «Независимый Казахстан и исламские ценности» прошла в Нур-Султане
Nur Otan: 10 тысяч домов получили доступ к сетям газоснабжения в столице
Сервисная модель полиции: какие изменения уже увидели казахстанцы
Строительство 60-ти квартирного дома ведется в Шемонаихинском районе ВКО
Популярное
1 Снег и похолодание ожидается в Алматы
2 44-летняя иностранка обворовывала мужчин в Алматы
3 Глава государства принял акима Восточно-Казахстанской области
4 Глава АО «KEGOC» покинул свой пост
5 Где будет проходить линия ЛРТ в Алматы
6 Густой дым от пожара сняли на видео алматинцы: горит склад
Читайте также
Убила своего четырехмесячного ребёнка: суд вынес приговор жительнице Атырау
Nur Otan: 10 тысяч домов получили доступ к сетям газоснабжения в столице
Снег и похолодание ожидается в Алматы
44-летняя иностранка обворовывала мужчин в Алматы
Глава государства принял акима Восточно-Казахстанской области
Глава АО «KEGOC» покинул свой пост
Где будет проходить линия ЛРТ в Алматы
Густой дым от пожара сняли на видео алматинцы: горит склад
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Сотрудники онлайн
Редактор
Анаргуль Хамитова
Анаргуль Хамитова
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Махаббат Сыздыкова
Махаббат Сыздыкова
954-047
rusred@inform.kz

Архив