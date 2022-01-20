Манипуляция: Вариант омикрон распространяется, «прилипая» к волосам
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В WhatsApp пересылают голосовое сообщение о том, что вариант коронавируса SARS-CoV-2 омикрон передается от человека к человеку, сохраняясь на волосах. Портал Stopfake.kz объяснил, что не так с этой теорией и почему, передает МИА «Казинформ».
Омикрон, так же как и другие варианты вируса SARS-CoV-2, действительно может выживать на человеческих волосах. Однако на такой поверхности патогены жизнеспособны очень короткое время, и заразиться этим способом крайне маловероятно. Это подтверждается соответствующими научными исследованиями.
«Коронавирус SARS-CoV-2 и все его варианты передаются воздушно-капельным путем: при дыхании, кашле и чихании. Именно поэтому мы говорим о необходимости соблюдать социальную дистанцию, носить маски, не посещать места массового скопления людей. Наиболее эффективными методами профилактики коронавирусной инфекции являются вакцинация и ревакцинация», - рассказал официальный представитель Комитета санитарно-эпидемиологического контроля Ержан Байтанаев.
Отметим, что ученые также изучали вопрос о том, могут ли домашние животные служить распространителями вируса, перенося его на шерсти. В итоге специалисты пришли к выводу, что подобный способ передачи патогена крайне маловероятен.
- Январские события показали, что у молодежи есть проблемы, которые необходимо оперативно решать – депутат
- Более 16 тысяч казахстанцев сделали перечисления в Общественный фонд «Қазақстан халқына»
- Аскар Умаров обсудил с Верховным муфтием РК вопросы религиозной деятельности
- Комиссию за перевод денег в фонд «Қазақстан халқына» пояснили в АРРФР РК
- Число заболевших коронавирусом растет в Мангистауской области
- Глава государства выразил соболезнования родным заслуженного артиста Казахстана Толеубека Аралбая
- Выступления Президента
- Послание Президента
- За строкой послания
- Итоги работы госорганов
- Мировые СМИ о Казахстане
- Мир и кризис
- История независимого Казахстана