Манипуляция: Вариант омикрон распространяется, «прилипая» к волосам

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В WhatsApp пересылают голосовое сообщение о том, что вариант коронавируса SARS-CoV-2 омикрон передается от человека к человеку, сохраняясь на волосах. Портал Stopfake.kz объяснил, что не так с этой теорией и почему, передает МИА «Казинформ».

Омикрон, так же как и другие варианты вируса SARS-CoV-2, действительно может выживать на человеческих волосах. Однако на такой поверхности патогены жизнеспособны очень короткое время, и заразиться этим способом крайне маловероятно. Это подтверждается соответствующими научными исследованиями.

«Коронавирус SARS-CoV-2 и все его варианты передаются воздушно-капельным путем: при дыхании, кашле и чихании. Именно поэтому мы говорим о необходимости соблюдать социальную дистанцию, носить маски, не посещать места массового скопления людей. Наиболее эффективными методами профилактики коронавирусной инфекции являются вакцинация и ревакцинация», - рассказал официальный представитель Комитета санитарно-эпидемиологического контроля Ержан Байтанаев.

Отметим, что ученые также изучали вопрос о том, могут ли домашние животные служить распространителями вируса, перенося его на шерсти. В итоге специалисты пришли к выводу, что подобный способ передачи патогена крайне маловероятен.