Манипуляция: Вакцина SinoVac не дает никакой защиты от варианта омикрон

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В Казнете распространяется новость о недавнем исследовании, якобы утверждающем, что вакцина CoronaVac производства SinoVac не обеспечивает совершенно никакой защиты против варианта коронавируса SARS-CoV-2 омикрон. Портал Stopfake.kz объяснил, почему в этом сообщении есть признаки манипуляции, передает МИА «Казинформ».

Для начала отметим, что вакцина CoronaVac производства SinoVac одобрена ВОЗ и используется в 52 странах мира, включая Казахстан. Она прошла 29 клинических испытаний в Китае, Чили, Филиппинах, Турции и Таиланде. Из них пять были проведены в рамках первой стадии, 12 – второй и 12 – третьей.

CoronaVac – инактивированная вакцина, эффективность и безопасность которой научно доказаны. Состав препарата, его полное описание и информацию о побочных действиях можно найти на официальном портале Комитета медицинского и фармацевтического контроля Министерства здравоохранения РК.

Исследование, о котором пишут пользователи Казнета, вовсе не свидетельствует о том, что этот препарат бесполезен. Во-первых, стоит отметить, что на сегодняшний день оно не прошло рецензирование, о чем сообщает сайт Nature Medicine, на котором опубликован текст работы.

Во-вторых, само исследование посвящено определению эффективности бустерной дозы вакцины Pfizer/BioNTech, полученной людьми, ранее уже привитыми двумя дозами препарата CoronaVac.

В нем говорится о том, что бустерная доза значительно повышает уровень защиты от варианта омикрон, однако также упоминается о том, что «нейтрализация омикрона не обнаруживалась у участников, получивших две дозы вакцины CoronaVac».

Тем не менее это не значит, что CoronaVac совершенно бесполезна против этого варианта патогена. Согласно китайскому изданию XinhuaNet, эксперты ВОЗ заявили, что этот препарат способен предотвратить тяжелое течение болезни и госпитализацию при заражении вариантом омикрон.

Слова менеджера по чрезвычайным ситуациям Всемирной организации здравоохранения Абди Махамуда о том, что вакцина CoronaVac способна предотвратить тяжелое течение заболевания при заражении вариантом омикрон, также процитировало издание South China Morning Post.

Из этого можно сделать вывод о том, что вакцина CoronaVac действительно демонстрирует сниженный уровень защиты от заражения вариантом омикрон, однако способна защитить заразившихся им людей от госпитализации и смерти. Вместе с тем эта вакцина показала высокую эффективность в защите от всех остальных мутаций коронавируса SARS-CoV-2, что подтверждают результаты клинических исследований.