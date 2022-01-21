+7 701 759 90 19
Нур-Султан: -12 °С
Алматы: 1 °С
USD 434.24 EUR 492.69
RUB 5.67 CNY 68.46
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Манипуляция: В США отключили пандемию

21 Января 2022 19:51
Поделиться:
Манипуляция: В США отключили пандемию

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В соцсетях распространяется пост о том, что в США отменили пандемию. Такой вывод автор видео сделал из публикаций о том, что американское правительство прекратило сбор данных о смертях от COVID-19. Это манипуляция, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Stopfake.kz.

Новости по теме
Каким будет Юго-Восток, рассказал жителям Алтай Кульгинов
В пригороде Аксу взялись за многолетнюю проблему со строительством перехода через железную дорогу Казахстан ратифицировал соглашение с США о воздушном сообщении Как Правительство РК намерено повышать доходы населения

Федеральное правительство США действительно отказалось собирать ежедневные отчеты о смертельных случаях от COVID-19. 6 января 2022 года Министерство здравоохранения и социальных служб США (HHS) выпустило новые рекомендации , по которым больницы предоставляют отчетность Минздраву. По новому документу медицинские организации больше не должны в конце каждого дня подавать сведения об умерших от коронавирусной инфекции. Ежедневные отчеты о новых больных, поступивших с подтвержденной КВИ, остались обязательными.

Однако это не означает, что статистику смертей от коронавируса в США перестали вести. Больницы по-прежнему ежедневно подают данные о летальных случаях органам здравоохранения штата, а через штаты — Центрам по контролю и профилактике заболеваний (CDC).

«Данные о смертности от COVID остаются общедоступными», — высказался помощник секретаря по связям с общественностью Министерства здравоохранения и социальных служб США со ссылкой на CDC.

«Больницы больше не сообщают ежедневно о смертях от COVID-19 Министерству здравоохранения. Однако это не означает, что обо всех таких случаях не нужно сообщать местным государственным органам здравоохранения, которые передают эти данные в CDC. Мы все еще считаем смерти», — добавила Эрин Киссане, журналист Atlantic и соучредитель проекта отслеживания COVID-19.

Таким образом, выводы о том, что в США отменили пандемию, а также о том, что смертельные случаи от COVID-19 больше не будут фиксировать, — необоснованны и манипулятивны.


Подписывайтесь на наш канал:

#США   #Общество   #Коронавирус в мире   #Фейки  
Поделиться:
Новости по теме
Каким будет Юго-Восток, рассказал жителям Алтай Кульгинов
В пригороде Аксу взялись за многолетнюю проблему со строительством перехода через железную дорогу
Казахстан ратифицировал соглашение с США о воздушном сообщении
Как Правительство РК намерено повышать доходы населения
Популярное
1 Главную ошибку в экономической политике Казахстана назвал Касым-Жомарт Токаев
2 Жизнь Казахстана уже не будет прежней - главврач из Актобе
3 Мы не заметили, как внешнее благо превратилось в сырьевое проклятие – Касым-Жомарт Токаев
4 Какая политика будет проводиться далее в Казахстане, рассказал Касым-Жомарт Токаев
5 Резолюция Европарламента является преждевременным и поспешным решением - депутат Мажилиса
6 Два тайника с оружием указал подозреваемый полицейским Алматинской области
Читайте также
Сайфолла Сапанов: Наступает время перемен во всех сферах жизни общества
Средства из фонда «Қазақстан халқына» не будут облагаться налогом - Комитет госдоходов
Главную ошибку в экономической политике Казахстана назвал Касым-Жомарт Токаев
Жизнь Казахстана уже не будет прежней - главврач из Актобе
Мы не заметили, как внешнее благо превратилось в сырьевое проклятие – Касым-Жомарт Токаев
Какая политика будет проводиться далее в Казахстане, рассказал Касым-Жомарт Токаев
Резолюция Европарламента является преждевременным и поспешным решением - депутат Мажилиса
Два тайника с оружием указал подозреваемый полицейским Алматинской области
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Сотрудники онлайн
Редактор
Ринат Дусумов
Ринат Дусумов
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Гульмира Байзакова
Гульмира Байзакова
954-047
rusred@inform.kz

Архив