Манипуляция: В Сети найден патент на распыление наночастиц в атмосфере
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Фотографией патента на распыление наночастиц в атмосфере Земли делятся пользователи соцсетей. Некоторые считают, что документ полностью доказывает теорию химтрейлов – сбрасывания ядохимикатов с неба. Это не так, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Stopfake.kz.
На самом деле патент, о котором идет речь, посвящен запуску светоотражающих частиц в верхние слои атмосферы, для того, чтобы сдержать глобальное потепление. В документе описан механизм распределения парниковых газов и избавления от них, а также бизнес-модель, помогающая эффективно бороться с глобальным потеплением.
Этот патент был выдан в 2010 году, а уже в 2012 году его действие было прекращено. Следовательно, само наличие фотографии документа в Сети не означает, что проект развивается и тем более применяется в реальной жизни.
Идею о запуске в стратосферу отражающих частиц озвучивали несколько ученых. Однако мировое научное сообщество, оценив все ее плюсы и минусы, пришло к выводу, что подобные действия могут в итоге привести к еще более пагубным последствиям, нежели глобальное потепление. Поэтому проект так и не был воплощен в жизнь.
С конспирологической теорией о химтрейлах ни этот патент, ни идеи по запуску отражающих частиц в атмосферу ничего общего не имеют. Высказанные учеными гипотезы о том, что, вероятно, запуск неких частиц будет способен отражать часть солнечного света и не допускать избыточного нагрева земной поверхности, никак не доказывают того, что самолеты якобы распыляют яды, пролетая над населенными пунктами.
Ранее мы уже подробно рассказывали о том, что теория химтрейлов совершенно бездоказательна и нелогична.
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