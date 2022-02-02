+7 701 759 90 19
Нур-Султан: -5 °С
Алматы: -1 °С
USD 434.34 EUR 491.93
RUB 5.56 CNY 68.67
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Манипуляция: В Сети найден патент на распыление наночастиц в атмосфере

2 Февраля 2022 18:26
Поделиться:
Манипуляция: В Сети найден патент на распыление наночастиц в атмосфере

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Фотографией патента на распыление наночастиц в атмосфере Земли делятся пользователи соцсетей. Некоторые считают, что документ полностью доказывает теорию химтрейлов – сбрасывания ядохимикатов с неба. Это не так, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Stopfake.kz.

Новости по теме
Итоги рейтинга вузов 2021 года подвели в Минобразования Казахстана
Главный санитарный врач столицы обратилась к астанчанам Фейк: Пандемию в Казахстане отменили еще в прошлом году Недобросовестных застройщиков будут лишать лицензий в столице

На самом деле патент, о котором идет речь, посвящен запуску светоотражающих частиц в верхние слои атмосферы, для того, чтобы сдержать глобальное потепление. В документе описан механизм распределения парниковых газов и избавления от них, а также бизнес-модель, помогающая эффективно бороться с глобальным потеплением.

Этот патент был выдан в 2010 году, а уже в 2012 году его действие было прекращено. Следовательно, само наличие фотографии документа в Сети не означает, что проект развивается и тем более применяется в реальной жизни.

Идею о запуске в стратосферу отражающих частиц озвучивали несколько ученых. Однако мировое научное сообщество, оценив все ее плюсы и минусы, пришло к выводу, что подобные действия могут в итоге привести к еще более пагубным последствиям, нежели глобальное потепление. Поэтому проект так и не был воплощен в жизнь.

С конспирологической теорией о химтрейлах ни этот патент, ни идеи по запуску отражающих частиц в атмосферу ничего общего не имеют. Высказанные учеными гипотезы о том, что, вероятно, запуск неких частиц будет способен отражать часть солнечного света и не допускать избыточного нагрева земной поверхности, никак не доказывают того, что самолеты якобы распыляют яды, пролетая над населенными пунктами.

Ранее мы уже подробно рассказывали о том, что теория химтрейлов совершенно бездоказательна и нелогична.

Подписывайтесь на наш канал:

#Общество   #Фейки  
Поделиться:
Новости по теме
Итоги рейтинга вузов 2021 года подвели в Минобразования Казахстана
Главный санитарный врач столицы обратилась к астанчанам
Фейк: Пандемию в Казахстане отменили еще в прошлом году
Недобросовестных застройщиков будут лишать лицензий в столице
Популярное
1 Президент РК выразил благодарность Бауыржану Байбеку за работу на посту первого заместителя председателя «Nur Otan»
2 Факты продажи госмедклиник по заниженной стоимости озвучила депутат Дания Еспаева
3 Очередного мародера задержали полицейские в Нур-Султане
4 Руководителя департамента по регулированию естественных монополий уволили в СКО
5 Изменение системы госзакупок необходимо начинать с правильного бюджетного планирования – Айдос Сарым
6 Свыше 6 тысяч жителей Алматинской области отписались от опасных религиозных пабликов
Читайте также
Агентством по финмониторингу снижен тариф на воду в Атырауской области
Уточненный бюджет столицы на 2022 год составил 665,5 млрд тенге
Президент РК выразил благодарность Бауыржану Байбеку за работу на посту первого заместителя председателя «Nur Otan»
Факты продажи госмедклиник по заниженной стоимости озвучила депутат Дания Еспаева
Очередного мародера задержали полицейские в Нур-Султане
Руководителя департамента по регулированию естественных монополий уволили в СКО
Изменение системы госзакупок необходимо начинать с правильного бюджетного планирования – Айдос Сарым
Свыше 6 тысяч жителей Алматинской области отписались от опасных религиозных пабликов
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Сотрудники онлайн
Редактор
Анаргуль Хамитова
Анаргуль Хамитова
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Гук Влада
Гук Влада
954-047
rusred@inform.kz

Архив