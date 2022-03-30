Манипуляция: Pfizer выпустил огромный список побочных эффектов от вакцины против COVID-19

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Казахстанцы делятся друг с другом фотографиями отчета о побочных эффектах вакцины производства Pfizer/BioNTech. Внушительных размеров список на снимках занимает несколько страниц, а пользователи утверждают, что его намеренно выпустили сейчас, когда внимание всего мира приковано не к теме вакцинации, а к мировой политике. Это не так, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Stopfake.kz.

На самом деле документ с перечнем нежелательных реакций на вакцину был опубликован в Сети еще в апреле 2021 года. В нем приведен подробный отчет о неблагоприятных побочных эффектах, о которых сообщали добровольцы в период с 1 декабря 2020 года по 28 февраля 2021 года.

Как сообщил пресс-секретарь Pfizer порталу Reuters, список побочных эффектов, приведенный в документе, сформирован на добровольных обращениях из таких систем, как VAERS, Yellow Card и EudraVigilance. Ранее портал Stopfake.kz уже писал о том, что приведенные в этих системах сведения могут быть неточными, неполными или не поддающимися проверке. Использовать их в качестве достоверных данных нельзя.

То есть между болезнью (состоянием) и вакцинацией может и вовсе не быть никакой связи.

«Скорее, событие может быть связано с основным заболеванием или каким-либо другим фактором, таким как история болезни в прошлом или сопутствующие лекарства, или же нежелательные явления могут быть случайными», — пояснили в компании.

Таким образом, тезисы о том, что вакцина Pfizer вызывает множество побочных эффектов, неверны. Отчет составлен на основании добровольных и непроверенных обращений. Утверждение о том, что документ пытались скрыть, – ложь, так как он был опубликован в открытом доступе еще в 2021 году.