Манипуляция: «Pfizer не будет поставлять мРНК-вакцины в те страны, где несет юридическую ответственность за побочные эффекты»

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В социальных сетях распространяется информация о том, что Pfizer не будет поставлять вакцины в страны, где есть возможность подать в суд на производителя в случае появления побочных эффектов. Это сообщение имеет признаки манипуляции, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Stopfake.kz.

В сообщении из соцсетей приводится цитата президента Всемирного банка Дэвида Р. Малпасса: «Pfizer не решается идти в некоторые страны из-за проблем с ответственностью».

Эта фраза взята из интервью Bloomberg от 6 января 2021 года. Дэвид Малпасс обсуждал с журналистами влияние пандемии COVID-19 на экономику бедных стран и проблемы глобального распространения вакцин.

Малпасс рассказал, что сейчас Всемирный банк способствует тому, чтобы стало возможным сохранить холодовую цепь при транспортировке вакцин в более бедные страны.

«Эта работа ведется в 100 странах мира. Следующим шагом станут фактические контракты. Одна из проблем — заключить общий контракт, поэтому мы работаем над этим. И еще одна неотложная проблема — компенсация. Pfizer не решалась входить в некоторые страны из-за проблем с ответственностью. Поэтому мы работаем со странами, чтобы попытаться помочь Pfizer сделать это. Некоторые другие производители работают в дочерних компаниях», - сказал президент Всемирного банка.

Здесь следует отметить, что использование любой вакцины в любой стране происходит после заявки производителя о желании выйти на рынок конкретного государства и регистрации в нем препарата. Большую роль в этом играет наличие собственной вакцины в стране. Процесс регистрации зависит от многих факторов, в том числе и от законов государства.

Нет ничего удивительного в том, что в некоторых странах вакцина от Pfizer/BioNTech не зарегистрирована и не используется. И это не говорит о том, что причиной являются сомнения в безопасности и эффективности препарата.

Например, Sinopharm применяется только в двух странах: в ОАЭ и в Китае, КовиВак используют только в стране-производителе — России, китайский препарат Convidicea — в самом Китае, в Мексике, Пакистане и Венгрии.

Вакцина от Pfizer/BioNTech сейчас применяется в таких странах, как Албания, Аргентина, Бахрейн, Великобритания, Израиль, Иордания, Ирак, Канада, Катар, Колумбия, Кувейт, Коста-Рика, Малайзия, Мексика, ОАЭ, Оман, Панама, Сингапур, США, Филиппины, Чили, Эквадор, Андорра, Нидерланды (острова Аруба), Бразилия, Гонконг, Япония, Ливан, Лихтенштейн, Монако, Новая Зеландия, Македония, Руанда, Сент-Винсент и Гренадины, Южная Корея, Суринам, Ватикан, Австралия, Саудовская Аравия, Швейцария, Норвегия, Исландия, Фарерские острова, Гренландия, Сербия.

Кроме того, в начале года Pfizer обязалась поставить 40 млн доз вакцины в бедные страны, а также в государства со средним уровнем дохода. Эти обязательства приняты в рамках инициативы ВОЗ COVAX.