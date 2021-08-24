Манипуляция: ПЦР-тесты бесполезны для определения вируса SARS-CoV-2

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В соцсетях распространяют сообщения о том, что ПЦР-тесты бесполезны для диагностики COVID-19, вызванного вариантами вируса. Якобы такой метод анализа просто не реагирует на мутации патогена и выдает недостоверный результат. Это манипуляция, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на stopfake.kz.

Для начала необходимо понять, как работает ПЦР-тест. При таком способе анализа в образце биоматериала обнаруживается РНК искомого вируса, а затем для получения точного результата многократно размножается. Если в биоматериале РНК вируса нет, то реакция не происходит. Подробно этот процесс описал австралийский вирусолог Ян Маккей в своем Twitter-аккаунте.

Варианты вируса – это тот же штамм вируса с незначительными мутациями, которые происходят в отдельных звеньях цепочки РНК вируса, при этом не меняя РНК в целом. Они происходят в результате случайных ошибок во время репликации – многократного размножения вируса внутри клетки живого организма. Такие мелкие изменения могут влиять на поведение вируса. Например, он может немного иначе проникать в клетку, быстрее размножаться, передаваться от человека к человеку более стремительно и так далее.

Поскольку РНК оригинального вируса и его вариантов в целом остаются практически идентичными, ПЦР-анализ способен обнаружить мутировавший патоген.

Однако ПЦР-анализ не показывает, каким именно вариантом заражен человек. Такие тесты определяют лишь наличие вируса, позволяя поставить диагноз COVID-19.

«Все, что вам покажет тест ПЦР, это положительный ли результат на COVID-19, но вариант вируса он не определяет. Тест недостаточно сложно устроен, чтобы определить конкретные варианты вируса», — сообщил доктор Эрих Фогг, куратор испытательного центра в Йоркской больнице, изданию WMTW.

Для того чтобы выяснить, каким именно вариантом заразился пациент, ученые должны провести геномное секвенирование. Это более сложный метод анализа, который позволяет определить конкретную мутацию вируса. Ученым необходимо проводить такой анализ для того, чтобы отслеживать темпы и масштабы распространения новых вариантов вируса.

Таким образом, ПЦР-тесты способны определять наличие вируса SARS-CoV-2 вне зависимости от варианта. Этого достаточно для постановки диагноза COVID-19. Это означает, что считать ПЦР-тесты бесполезными при распространении новых мутаций нельзя.