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Манипуляция: Нигерия уничтожила более миллиона доз вакцин

28 Декабря 2021 19:27
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Манипуляция: Нигерия уничтожила более миллиона доз вакцин

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В мессенджере Telegram казахстанцы распространяют сообщение о том, что власти Нигерии уничтожили более одного миллиона доз вакцин против COVID-19. Пользователи пишут о том, что на фоне этой информации призывы ВОЗ о благотворительных поставках препаратов в страны третьего мира выглядят лживыми и постановочными. Stopfake.kz рассказали, почему это не так, передает МИА «Казинформ».

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22 декабря в Нигерии уничтожили 1 066 214 доз вакцины AstraZeneca. Власти страны приняли такое решение из-за того, что 7 декабря у препаратов истек срок годности. Следовательно, уничтожая просроченные вакцины, они заверили своих граждан в том, что в стране не осталось непригодных вакцин.

Также власти Нигерии заявили, что больше не будут принимать вакцины с коротким сроком хранения. Однако это не значит, что прививочная кампания в стране остановлена и вакцины туда больше не завозят. Напротив, Африканский союз еще в октябре 2021 года заявил о покупке 110 млн доз вакцины Moderna. При этом 15 млн доз должны прибыть на континент в конце этого года, 35 млн – в первом квартале 2022 года и оставшаяся часть – во втором квартале следующего года.

Также стоит отметить, что ВОЗ придерживается позиции равного распределения вакцин в мире. Об этом говорил глава организации Тедрос Гебрейесус на последнем пресс-брифинге 2021 года.

Таким образом, сообщение об уничтожении вакцин в Нигерии является манипуляцией. Препарат в стране уничтожали из-за истекшего срока годности, а не потому, что в стране отказались от прививочной кампании.


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#Общество   #Коронавирус в мире   #Вакцинация   #Фейки  
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