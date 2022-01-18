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Манипуляция: Не существует доказательств начала пандемии COVID-19

18 Января 2022 22:07
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Манипуляция: Не существует доказательств начала пандемии COVID-19

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Пользователи Казнета распространяют сообщение о том, что нет никаких доказательств существования пандемии COVID-19. Автор утверждает, что на сайте ВОЗ нет документа, объявляющего ее начало. Портал Stopfake.kz разъяснил объясняем, почему это утверждение манипулятивно и верить ему не нужно, передает МИА «Казинформ».

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Для начала следует понять, что пандемия – это вспышка на обширной территории инфекционного заболевания, имеющего высокую распространенность и обычно поражающего значительную часть населения мира в течение нескольких месяцев.

Пандемии относят к форс-мажорным обстоятельствам так же, как ураганы, стихийные бедствия, военные действия и другие непредсказуемые и непреодолимые явления.

То есть все эти события начинаются, развиваются и продолжаются вне зависимости от того, есть ли официальный документ, подтверждающий их существование, или нет.

Официально началом пандемии COVID-19 можно считать 11 марта 2020 года. Тогда генеральный директор ВОЗ Тедрос Гебрейесус в ходе пресс-брифинга заявил следующее: «Мы глубоко обеспокоены как тревожными уровнями распространения и сложности случаев заболевания, так и тревожными уровнями бездействия. Поэтому мы делаем вывод, что распространение COVID-19 можно охарактеризовать как пандемию. Пандемия — это не то слово, которое можно использовать легкомысленно или небрежно. Если его неправильно использовать, оно может вызвать необоснованный страх или неоправданное смирение с тем, что борьба якобы окончена, что приведет к ненужным страданиям и смерти».

Таким образом, сообщения об отсутствии документов, подтверждающих начало пандемии COVID-19, вовсе не доказывают, что ее нет. Во-первых, пандемия не юридическое, а форс-мажорное явление, и начинается оно вне зависимости от наличия подтверждающих документов. А во-вторых, о решении характеризовать вспышку COVID-19 как пандемию публично заявил глава ВОЗ Тедрос Гебрейесус 11 марта 2020 года.

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#Общество   #Коронавирус в мире   #Фейки  
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